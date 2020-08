Ineosu vyrástli v tieni pandémie zdatní jazdci: Kto bude favoritom na víťazstvo?

Kvalitný vrchársky vláčik, silní domestici, napumpovaní lídri a jednoznačné víťazstvá v súboji o žltý dres. Aj takto možno charakterizovať uplynulé ročníky Tour de France z pohľadu tímu Sky, respektíve Ineos.

Od roku 2012 ovládli britskí "žraloci" pod vedením Dava Brailsforda celkovú klasifikáciu sedemkrát a ich dominantné postavenie narušil len v roku 2014 Talian Vincenzo Nibali.sa však Ineosu rysuje obrovský konkurent v podobe tímu Jumbo-Visma.

Holandský tím poslal na Tour hviezdnu zostavu. Kým Wout van Aert bude chcieť potrápiť Petra Sagana na ceste za ôsmym zeleným dresom, trojica výborných vrchárov George Bennett, Sepp Kuss a Robert Gesink bude v náročných horských skúškach pracovať v prospech Primoža Rogliča a Toma Dumoulina. Lepšiu formu má momentálne bývalý skokan na lyžiach zo Slovinska. Po reštarte sezóny vyhral národný šampionát, etapové preteky Tour de l'Ain a nebyť pádu, zrejme by ovládol aj prestížne Critérium du Dauphiné.

"Pády sú súčasťou nášho športu. Našťastie som sa zotavil, cítim sa byť fit a som pripravený. Nakoniec vyhrá najlepší pretekár. Je veľmi pekné mať v tíme silného jazdca ako je Tom. Spoločne urobíme maximum,“ cituje Rogliča oficiálny web tímu Jumbo-Visma. Rodák z mesta Trbovlje doposiaľ dvakrát štartoval na Tour de France, pripísal si dve etapové víťazstvá a jeho najlepším výsledkom v celkovej klasifikácii je štvrtá priečka spred dvoch rokov.

Rogličov tímový kolega z Holandska Tom Domoulin už vie, aké je to triumfovať na pretekoch Grand Tour. Víťaz Giro d'Italia 2017 po reštarte nepredvádzal oslnivé výkony, ale pred Tour de France pôsobí optimistickým dojmom.Som rád, že som absolvoval Dauphiné a Tour de l’Ain. Potreboval som tie preteky, aby som sa zlepšil. Bude to bitka medzi niekoľkými pretekármi a tímami. Na štarte je asi 20 jazdcov s ambíciou skončiť na pódiu alebo dokonca zvíťaziť. Musíme sa uistiť, že sme najlepší,“ povedal Dumoulin.

Spomenutý tím Ineos sa pri neúčasti Chrisa Frooma a Gerainta Thomasa bude spoliehať na mladých juhoamerických pretekárov so silným motorom v kopcoch- Ekvádorčana Richarda Carapaza a Kolumbijčana Egana Bernala. Obhajca vlaňajšieho prvenstva však nie je podľa vlastných slov stopercentne fit. "Úprimne, pociťujem malú bolesť v chrbte, ale je to oveľa lepšie ako počas Dauphiné. V posledných dňoch sa cítim dobre a dúfam, že to vydrží počas celého priebehu Tour de France, špeciálne v poslednom týždni,“ povedal Bernal na piatkovej tlačovej konferencii.



Tradične veľká pozornosť sa sústredí aj na domácich pretekárov. Krajina galského kohúta čaká na víťaza najprestížnejšieho cyklistického podujatia od roku 1985, vtedy triumfoval Bernard Hinault.a následne o vedúcu priečku prišiel Julian Alaphilippe. Druhý menovaný sa tentoraz sústredí na etapové víťazstva, ktorých na Tour dosiahol už štyri.

"Minulý rok bol pre mňa výnimočný, dokonca nezabudnuteľný. Bol som naozaj blízko k víťazstvu, hoci to nebol môj cieľ. Teraz sa však nesústredím na celkové poradie, vzhľadom na moju formu a skladbu tímu. Nie sme tu, aby sme vyhrali Tour. Nie som z toho frustrovaný. Pre mňa je prirodzené bojovať o víťazstvá v etapách a pomáhať tímovým kolegom. Budem agresívny, ako vždy,“ cituje Alaphilippa špecializovaný portál cyclingnews.com.

Tour de France 2020 sa bude odohrávať takmer dva mesiace po tradičnom júlovom termíne a v tieni pandémie ochorenia COVID-19, ktoré si vyžiadalo od organizátorov množstvo reštrikčných opatrení. Už dva pozitívne prípady v jednom tíme budú znamenať predčasný koniec na Tour. V pohotovosti budú najmä lekárske tímy a obslužný personál zabezpečujúci logistiku. Prakticky denne budú musieť okrem testovania na koronavírus zabezpečiť aj potrebné hygienické opatrenia v duchu zdravotného protokolu najslávnejších pretekov na svete.



Obmedzenia sa netýkajú len jazdcov, ale najmä fanúšikov. Organizátori TdF 2020 vtipným spôsobom ozvláštnili logo tohtoročných pretekov, aby tým apelovali na bezpečnosť ľudí. Číslicu 2020 doplnili o štyri základné odporúčania v súvislosti s koronavírusom:

Prvá etapa so štartom aj cieľom v Nice (186 km) tentoraz nebude šitá ako tradične pre šprintérov, aj keď sa očakáva hromadný dojazd. Sobotný začiatok bude mať zvlnený profil a s dvoma vrchárskymi prémiami III. kat. dáva šancu na úspech aj pretekárom, ktorí nie sú čistokrvní šprintéri. A práve takým je aj Slovák Peter Sagan. "Tri okruhy v okolí Nice dávajú divákom možnosť vidieť pretekárov počas celého dňa, kým si to rozdajú v závere na dlhej rovine Promenda des Anglais," uviedol riaditeľ pretekov Christian Prudhomme na oficiálnom webe LeTour.fr.