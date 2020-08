Japonské lietajúce auto sa vznieslo aj s človekom na palube: Video ako dôkaz!

Japonská firma SkyDrive vykonala úspešný testovací let svojho lietajúceho automobilu s človekom na palube. V piatok ukázala novinárom video, na ktorom vozidlo vzlietne zhruba na dva metre od zeme a štyri minúty sa vznáša.

"Z viac ako sto projektov lietajúcich áut po svete len pár uspelo s osobou na palube," povedal pre agentúru AP šéf iniciatívy SkyDriveu Tomohiro Fukuzawa. Vozidlo dokáže zatiaľ lietať len päť až desať minút. Ak by dosiahlo 30, jeho potenciál by vzrástol, napríklad pre účely exportu na miesta ako je Čína, uviedol Fukuzawa. Firma podľa neho dúfa, že z lietajúceho auta spraví ozajstný produkt do roku 2023, rozhodujúce však je, aby bolo bezpečné.

Elektronické vozidlá pre vertikálny vzlet a pristátie na rozdiel od lietadiel a helikoptér ponúkajú rýchlejšiu osobnú dopravu medzi dvoma bodmi. Mohli by pomôcť obmedziť problémy s letiskami a dopravnými zápchami, nákladmi na najímanie pilotov a mohli by lietať automaticky. Smerom ku komercializácii čelia mnohým výzvam vrátane veľkosti batérií, riadenia letovej prevádzky a ďalších problémov s infraštruktúrou.

SkyDrive začal v roku 2012 ako dobrovoľnícky projekt Cartivator, ktorý finančne podporili japonské spoločnosti ako Toyota Motor Corp., Panasonic Corp. a Bandai Namco. Spoločnosť vykonala predvádzací let svojho stroja už pred tromi rokmi, ale nebol úspešný. Japonská vláda podporuje vývoj technologických áut, pričom plánuje ich využívanie do 30. rokov tohto storočia. Takéto stroje majú podľa nej potenciál na prepojenie odľahlých oblastí či poskytovanie pomoci pri katastrofách.