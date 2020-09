Chystá sa veľká zmena! Vieme, ako budú od zajtra jazdiť autobusy

Už zajtra začína mnohým žiakom po takmer pol roku škola. Zistili sme, ako budú od zajtra jazdiť autobusy v Bratislavskom kraji. A máme dobré správy, autobusy Slovak Lines začnú konečne prvýkrát od marca jazdiť podľa bežného cestovného poriadku.

A keďže začiatok školského roka je spojený s nárastom vybavovania dopravných kariet, Slovak Lines predlžuje otváracie hodiny na Autobusovej stanici v Malackách, aby ste si stihli bez zdržania vybaviť svoju dopravnú kartu.

Slovak Lines zabezpečuje dopravu školákom a študentom z celého Bratislavského samosprávneho kraja vrátane Bratislavy. Dopravné karty Slovak Lines môžete využiť na nákup predplatných časových cestovných lístkov („električenky“) na integrovanú dopravu v bratislavskom regióne vrátane spojov mestskej hromadnej dopravy či ako elektronickú peňaženku pri nákupe jednorazových cestovných lístkov. Vybaviť si novú Dopravnú kartu môžete aj pohodlne online cez formulár na stránke tu.

Pozitívnou správou je, že predĺženie platnosti študentskej zľavy na existujúcej karte, ktorá je pre cestujúcich do 16 rokov vo výške 50 %, nabehne automaticky. Študenti od 16 do 26 rokov si musia o zľavu požiadať osobne na Autobusovej stanici Nivy alebo na Autobusovej stanici v Malackách. Stačí, ak si so sebou prinesiete čipovú kartu a predložíte potvrdenie o návšteve školy, ktoré nesmie byť staršie ako 30 dní.

Aktuálne predĺžené otváracie hodiny sú:

• na Autobusovej stanici Nivy od pondelka do piatku v čase 06:30 – 18:30 hod. a cez víkendy v čase 06:30 – 12:30 a 13:00 – 18:00 hod.

• na Autobusovej stanici v Malackách v pondelok 12:00 – 17:00 hod., v stredu 12:00 – 16:00 hod. a v piatok 12:00 – 14:00 hod., pričom od 2. do 4. septembra 2020 budú otváracie hodiny predĺžené: 2. 9. 12:00 – 18:00 hod., 3. a 4. 9. 12:00 – 16:00 hod.

Buďme k sebe ohľaduplní a používajme rúška

Nezabudnite, že v autobusoch je v rámci preventívnych opatrení nosenie ochranného rúška naďalej povinné. Pri nástupe do autobusu vodič kontroluje, či ich cestujúci majú, v opačnom prípade ich na to upozorní. V prípade neuposlúchnutia môže vodič takéhoto cestujúceho vylúčiť z prepravy v zmysle platného prepravného poriadku. Okrem toho sa v autobusoch počas jazdy púšťa aj zvukové upozornenie, ktoré vás upozorní, že rúško je povinné.

Ak si v rannom zhone rúško doma zabudnete, môžete si ho kúpiť priamo na AS Nivy, kde sa nachádza „rúškomat“. Mimochodom, bol jedným z prvých na Slovensku. Rúška si však môžete zakúpiť aj v pokladniach na AS Nivy či na AS v Malackách.