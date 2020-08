Ochorenie, ktoré straší čoraz viac Slovákov: Prichádza unikátna liečba

Chronická únava, teploty, pretrvávajúca hnačka, bolesti brucha či zápaly v okolí konečníka. Toto sú len niektoré z nepríjemných príznakov ochorenia, ktoré sa týkajú čoraz viac Slovákov. Obávaná choroba zasahuje do pracovného aj súkromného života a pacientom vie pekne strpčiť aj intímnu stránku života.

Reč je o Crohnovej chorobe, ktorá má aj na Slovensku stúpajúcu tendenciu. Svoju úlohu tu okrem genetiky a imunity zohráva aj stres.

Čo je to Crohnova choroba?

Patrí k zápalovým ochoreniam tráviacej trubice, pričom odborníci doteraz nepoznajú jej presnú príčinu. Na rozdiel od ulceróznej kolitídy, s ktorou si Crohnovu chorobu často zamieňame, preniká zápal hlbšie do steny čreva a môže sa rozšíriť aj do jeho okolia. Výsledkom tohto zápalu môžu byť kanáliky vyplnené hnisom, ktoré vedú z jednej slučky čreva do druhej, alebo môžu viesť z čreva do močového mechúra, pošvy či kože. Takzvané fistuly sa tvoria najčastejšie v análnej oblasti. Pokiaľ sa nedostatočne vyprázdňujú a hnis neodteká, fistuly sa stávajú veľmi bolestivými a môže ich sprevádzať aj horúčka. Chirurgické odstránenie hnisavých fistúl je však problematické a rizikové. Až 40 % pacientov totiž následne trpí inkontinenciou stolice, čo ešte viac zasahuje do života pacientov a výrazne ich obmedzuje v bežných aktivitách. Azda najobávanejšou komplikáciou Crohnovej choroby je však rakovina.

Čo je to liečba kmeňovými bunkami?

Aj keď je Crohnova choroba nevyliečiteľná, pacient v spolupráci s lekárom dokážu mať ocho-renie pod kontrolou. Pacienti trpiaci týmto ochorením majú už dve desaťročia nádej v podobe biologickej liečby. Dnes však vďaka inováciám posúva medicína svoje hranice ešte ďalej a pacienti s fistulami môžu absolvovať unikátnu terapiu. Reč je o liečbe kmeňovými bunkami, ktoré pochádzajú z tukového tkaniva, najmä z brucha, bokov či podbrušia a aplikujú sa na odumreté alebo poškodené tkanivo. Vedci v priebehu niekoľkoročného výskumu dokázali, že takzvané mezenchymálne kmeňové bunky sú jedným z najsilnejších protizápalových nástrojov, ktoré vedia byť užitočné aj v boji s fistulami spôsobenými Crohnovou chorobou.

Liečba fistúl prostredníctvom aplikácie kmeňových buniek je podľa odborníkov účinná a bez-pečná. Pacienti sa vďaka jednorazovej aplikácii vyhnú radikálnemu chirurgickému zákroku. Liečba kmeňovými bunkami znižuje riziko invalidizácie a onkologického ochorenia. Nahrade-ním poškodených tkanív kmeňovými bunkami majú pacienti s Crohnovou chorobou nižšie náklady spojené s liečbou či rehabilitáciou a výrazne sa zlepšuje kvalita ich života.

Dostanú sa slovenskí pacienti k tejto liečbe?

„Všeobecná zdravotná poisťovňa je jednoznačným lídrom v podpore najnovších liečebných postupov a technológií, ktoré poistencom zvyčajne hradíme ako prví a často aj jediní na Slo-vensku. Som rád, že naši poistenci medzi prvými získali prístup k najmodernejšej inovatívnej liečbe expandovanými kmeňovými bunkami z tukového tkaniva, ktorá prináša zlepšenie kvality života pri ich celoživotnom ochorení,“ uviedol Richard Strapko, generálny riaditeľ VšZP.