Po rozšírení zoznamu rizikových krajín to vypuklo: Slovenskí dovolenkári začali ihneď konať!

Vo chvíli, ako boli zverejnené informácie o rozšírení zoznamu rizikových krajín, nastala reťazová reakcia.

Klienti cestovných kancelárií stornujú zájazdy na mesiac september. Pre TASR to uviedol prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) Roman Berkes. "Väčšina cestovných kancelárií má napríklad do Chorvátska nástupné termíny v piatok a v sobotu. Takže v najbližších dňoch už organizovane cez cestovnú kanceláriu nepôjde do Chorvátska nikto," podotkol Berkes.

Vo všeobecnosti podľa neho klienti nemajú záujem o zájazdy do tzv. červených krajín. Skonštatoval, že nemajú nazvyš 5 až 10 dní, aby mohli zostať v domácej karanténe. "Máme skúsenosť, že klienti cestovných kancelárií sa neobávajú ani tak rizika ochorenia, ako zavedenia neočakávaného a neavizovaného opatrenia o karanténnej povinnosti v zelených krajinách," priblížil prezident SACKA.

Medzi "červené krajiny" z pohľadu pandémie nového koronavírusu budú od 1. septembra patriť Chorvátsko, Francúzsko, Španielsko, Holandsko, Belgicko a Malta. Ľudia, ktorí sa vrátia z rizikovej krajiny po 1. septembri, budú musieť absolvovať desaťdňovú karanténu. Informoval o tom minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) po štvrtkovom (27. 8.) zasadnutí konzília odborníkov. Avizoval, že medzi rizikové krajiny môže patriť aj Grécko, do ktorého teraz neodporúča cestovať.