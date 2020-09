Spevák Otto Weiter o tragickej smrti manželky Andrey († 47): Stále som kričal, aby sa prebrala!

Tragická správa, ktorá v polovici júla šokovala Slovensko, prišla ako blesk z jasného neba.

Do umeleckého neba odišla Andrea Fischer († 47), manželka speváka Otta Wei­tera (65). Speváčka a moderátorka známa najmä z televízie Senzi zomrela po tom, čo jej v noci praskla aneuryzma v mozgu. Jej náhly odchod interpreta evergreenov totálne paralyzoval a mesiac nebol schopný čokoľvek o tragédii povedať.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Ako čas plynie a hojí rozjatrené rany, známy repeťák naberá späť silu komunikovať s okolím. V dome v Zálesí, kde jeho manželka posledný raz vydýchla, otvoril Novému Času Nedeľa svoju 13. komnatu a vyrozprával príbeh, z ktorého naskakujú zimomriavky. Veď posúďte sami...

Ako ste prežili čas, odkedy ste svoju manželku odprevadili na poslednej ceste?

Neprežil som ho. Úplne som tie týždne vymazal z pamäti. Vôbec nespávam, nemôžem jesť. Mal som také výpadky, že som tri dni vôbec nič nezjedol. Telo ihneď reagovalo, nič som v sebe neudržal. Bolo mi jedno, či je deň alebo noc. Ľahol som si, že idem spať, a ani nie o hodinu som už bol zas hore a premýšľal som nad všetkým. Potom som si pol hodiny zdriemol a zas som precitol do hroznej reality. Veľmi mi pomohlo, že za mnou chodila dcéra Andrea z Brna a zostala tu na pár dní, tie prvé dni mi pomohla aj kamarátka Daniela Kralevich, ktorá prišla a priniesla mi jedlo, upratala. Pravidelne za mnou chodí aj manželkin strýko Paľo, jej mama Helenka a mladší brat Janko, ktorý tiež pracuje v TV Senzi. Často ma našiel spať v obývačke na sedačke. Až teraz, pred pár dňami, som nabral silu ľahnúť si do postele v spálni, kde Andrejka zomrela.

Nečakaná smrť vašej manželky neprospela vášmu chorému srdcu, ktoré pracuje len na 32 percent. Ste teraz pod väčším drobnohľadom lekárov?

Priznám sa, že som prvé dni prestal brať lieky, ktoré potrebujem. Nevládal som nič robiť, úplne som vypol. No potom som začal mať dosť veľké problémy. Po troch týždňoch ma už všetko bolelo, nafúklo sa mi brucho. Zavolal som známemu lekárovi, nech sa na mňa pozrie. Išiel som na veľkú kontrolu, kde zistili, že mám zväčšený žlčník. Našťastie tam nie sú kamene ani piesok, ale vraj je to z liekov. Trošku mám zväčšenú pečeň, chytenú ľadvinu. Tým, že som takmer nič nejedol, mám podráždené črevá a z toho som mal veľké bolesti. Pomalinky sa dávam do poriadku.

Ukázalo sa, že Andrea zomrela na prasknutie cievnej výdute - aneuryzmy v mozgu. Nemala predtým nejaké príznaky, ktoré by naznačovali, že niečo také hrozí?

Vôbec nie. Nemala žiadne bolesti, žiadne symptómy, len stále spala. Riešili sme aj s jej najbližšou rodinou, že čo sa deje. Mysleli sme si, že sa jednoducho zmenila, všetko jej je z nejakého dôvodu ľahostajné. Ráno vstala, pozrela si televíziu a zas si ľahla a spala. Bez raňajok, tie sa u nás nerobili hádam dva roky.

To, že Andrea spala, ešte neznamená, že ste si nemohli urobiť raňajky sám...

A čo ešte som mal robiť?! Staral som sa o psy, o záhradu, o prácu v televízii... Andrejka prestala mať záujem o chod domácnosti. Chodil som nakupovať a keď som chcel jesť, musel som si uvariť. Keď mala dobré dni, išli sme nakúpiť spolu, vtedy skvelo navarila. Tri dni bolo dobre a potom zas len spala. Riešili sme to aj s jej maminkou aj s bratom, že čo sa deje, lebo Andrejka sa zmenila. Zo začiatku mi neverili, pretože keď sa prebrala, tak bola úplne v pohode. Všetko sme to pripisovali únave, ale to už bol pravdepodobne dôsledok zdravotných problémov súvisiacich s aneuryzmou. Navrhovali sme jej, aby išla lekárovi alebo k psychológovi.