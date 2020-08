Sebavedomý Ronaldo burcuje pred novou sezónou: Opäť dobyjeme Taliansko i celú Európu

Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo je odhodlaný prekonávať rekordy aj v ďalšej sezóne.

Tridsaťpäťročný útočník v uplynulom ročníku strelil za Juventus Turín vo všetkých súťažiach 37 gólov a napriek svojmu veku je pripravený na úlohu kľúčového hráča "starej dámy".

"Nikdy som nemal viac energie a moje ambície sú najvyššie. S pomocou spoluhráčov a celého klubu opäť dobyjeme Taliansko i celú Európu a svet. A zlomím ďalšie rekordy," uviedol podľa agentúry AFP Ronaldo. ktorý s 37 zásahmi utvoril rekord Juventusu v počte gólov za jednu sezónu, pripomenula agentúra AFP.

Navyše, v Serii A skóroval jedenásťkrát za sebou, čím vyrovnal historické maximum, okrem neho sa to podarilo iba Gabrielovi Batistutovi a Fabiovi Quagliarellovi. "Mojím cieľom sú tituly a rekordy. Prekážky prekonáme. My sme Juventus. My sme šampióni. Sme späť a sme silnejší, než predtým," vyhlásil sebavedomý Ronaldo, ktorého v počte ligových gólov prekonal Ciro Immobile. Ten strelil 36 gólov o päť viac ako Portugalčan.