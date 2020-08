Prichádza jeseň a s ňou aj čas, kedy televízie vstupujú do svojej najsilnejšej sezóny. Inak to nebude ani v prípade RTVS, kde bude jeseň skutočne pestrá. RTVS ponúkne svojim divákom nielen premiérové časti obľúbených zábavných či diskusných relácií, no aj filmové a seriálové premiéry, dokumenty a športové prenosy. Na čo všetko sa môžu diváci tešiť, prezradil riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska, Jaroslav Rezník.