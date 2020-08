Trump prijal nomináciu a spustil emotívny prejav: Tieto voľby rozhodnú, či zachránime americký sen

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok večer miestneho času v záhrade Bieleho domu vo Washingtone oficiálne prijal prezidentskú nomináciu Republikánskej strany v novembrových prezidentských voľbách.

Informovala o tom agentúra AFP. "Moji drahí Američania, dnes večer, so srdcom plným vďaky a s nesmiernym optimizmom s hrdosťou prijímam túto nomináciu na prezidenta Spojených štátov," vyhlásil Trump na záver štvordňového zjazdu republikánov.

"Počas ďalšieho obdobia vo funkcii prezidenta znova vybudujeme najväčšiu ekonomiku v dejinách - rýchlo sa vrátime k úplnej zamestnanosti, stúpajúcim príjmom a rekordnej prosperite," citovala Trumpa stanica BBC. Trump dodal, že USA budú v bezpečí pred "všetkými hrozbami", ak sa znova stane prezidentom.

Trump sa poďakoval za podporu svojej manželke Melanii, rodine a bratovi Robertovi, ktorý zomrel minulý týždeň. Trump vo svojom prejave v Bielom dome slovne zaútočil na svojho demokratického vyzývateľa v nadchádzajúcich voľbách Joea Bidena, ktorého označil za "ničiteľa americkej veľkosti", napísala agentúra AFP.

"Joe Biden nie je záchrancom americkej duše. Je ničiteľom amerických pracovných miest, a ak dostane šancu, stane sa ničiteľom americkej veľkosti," varoval Trump. "Tieto voľby rozhodnú, či zachránime americký sen alebo dovolíme socialistickej agende, aby zničila náš drahocenný osud," povedal Trump.

"Za tri roky som pre komunitu (Američanov) čiernej pleti spravil viac, než Joe Biden za 47 rokov," citovala Trumpov výrok stanica Sky News. Ešte pred Trumpovým prejavom sa však na námestí Lafayette Square pred Bielym Domom začali schádzať stovky prívržencov hnutia Black Lives Matter protestujúcich proti Trumpovi.

Trumpa jednohlasne nominovali v pondelok na začiatok nominačného zjazdu za svojho prezidentského kandidáta vo voľbách, ktoré sa uskutočnia 3. novembra, delegáti Republikánskej strany.

Biden v rámci volebnej kampane osobne navštívi štáty, ktoré môžu rozhodnúť

Demokratický kandidát na prezidenta USA Joe Biden vo štvrtok vyhlásil, že čoskoro rozbehne predvolebnú kampaň osobne v štátoch, ktoré môžu rozhodnúť o výsledku volieb. Informovala o tom agentúra AFP s tým, že ide o zmenu, keďže doteraz sa Biden pre pandémiu nového koronavírusu zdržiaval prevažne doma.

"Chystám sa ísť do Wisconsinu, do Minnesoty, stráviť čas v Pennsylvánii, v Arizone, ale spravíme to spôsobom, ktorý bude úplne v súlade so zodpovednosťou," povedal novinárom 77-ročný Biden. Sám seba pritom opísal ako "kontaktného politika", ktorý má rád osobnú interakciu.

Prvá z týchto návštev v štátoch, kde Biden podľa prieskumov verejnej mienky tesne vedie nad úradujúcim prezidentom Trumpom, sa uskutoční "po Dni práce", ktorý tento rok pripadá na 7. septembra.

Bývalý americký viceprezident Joe Biden minulý štvrtok oficiálne prijal nomináciu Demokratickej strany na prezidenta Spojených štátov. V súboji o Biely dom sa 3. novembra stretne Biden so súčasným republikánskym prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý sa bude uchádzať o znovuzvolenie.