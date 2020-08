Žilinčania podľahli waleskému súperovi po predĺžení, v Európskej lige končí aj Ružomberok

Futbalisti MŠK Žilina sa neprebojovali do 2. predkola Európskej ligy UEFA 2020/2021.

Vo štvrtkovom stretnutí 1. predkola prehrali na pôde waleského The New Saints 1:3 po predĺžení. Na úvodný presný zásah domácich ešte "šošoni" dokázali odpovedať gólom Patrika Mysloviča z pokutového kopu. V nadstavení však najprv inkasovali z kopačky Lea Smitha a v 108. minúte po vylúčení Branislava Sluku za faul v šestnástke spečatil výsledok gólom z penalty ďalší striedajúci hráč Adrian Ciešlewicz.



Ani jeden z tímov na nič nečakal a od úvodných minút sa hralo vo svižnom a ofenzívnom tempe. Domáci tím si vytvoril tlak a brankár Petráš mal oveľa viac práce ako jeho náprotivok. Už vo 4. minúte zmaril obrovskú šancu Marriottovi a o štyri minúty za zaskvel pri príležitosti Redmonda. "Šošoni" mohli ísť do vedenia v 15. minúte, Ďuriš výborne vysunul do úniku Paura, ten však trafil len nohu brankára.

V 20. minúte napriahol domáci Brobbell, Petráš bol opäť na mieste. V ďalších fázach sa hralo stále hore-dolu, domáci boli viac pri lopte a na polovici hostí. V 38. minúte sa opäť zaskvel Petráš, keď končekmi prstov vyrazil strelu Mullana. O ďalšie dve minúty mal zasa šťastie, Hudson trafil žrď. V 44. minúte sa preštrikoval do zakončenia Brobbell, Petráš jeho strelu ďalším výborným zákrokom vyrazil na roh. Futbalisti DAC oslavujú postup v Európskej lige: Islandského súpera vybavili dvoma gólmi V druhom dejstve to opäť nebezpečne skúsili domáci, v 53. minúte delovka Mullana letela nad. Následne však už domáci gólovo udreli, keď sa v 56. minúte po rohu na prvej žrdi presadil hlavou Robles. V 60. minúte vystrelil Paur z priameho kopu v dobrej pozícii nepresne. Žilina sa snažila vyrovnať, ale v 72. minúte Myslovič hlavou minul. V 76. minúte sa to Myslovičovi už podarilo, keď premenil penaltu po faule Redmonda na Sluku. Povzbudená Žilina mohla otočiť v 78. minúte, no strela Paura brankára Harrisona nezaskočila. V závere riadnej hracej doby pracovali defenzívy pozorne a muselo sa ísť do predĺženia.

V ňom mohol v 99. minúte Ebbe streliť druhý gól domácich, ale obrancovia Žiliny v poslednej chvíli odvrátili na roh. Po ňom však predsa len TNS opäť skóroval, lopta prepadla po zmätku až k striedajúcemu Smithovi, ktorý v páde v otočke prekonal Petráša. Žilina sa tlačila dopredu, ale domáci ju zrazili definitívne do kolien v 108. minúte. Sluka musel v šestnástke zatiahnuť brzdu a fauloval Mullana, videl aj druhú žltú a červenú kartu a z penalty sa bez problémov presadil Ciešlewicz. Obrovská radosť z postupu: Sparta Praha si zahrá skupinu Európskej ligy

1. predkolo EL 2020/2020:

The New Saints - MŠK Žilina 3:1 pp (1:1, 0:0)

Góly: 56. Robles, 100. Smith, 108. Ciešlewicz (z 11 m) - 76. Myslovič (z 11 m). Rozhodoval: Lukjančukas (Lit.), ŽK: Brobbell, Astles, Harrington, Redmond, Smith - Minárik, Sluka, Gono, ČK: 108. Sluka (Žilina) po 2. ŽK

TNS: Harrison - Spender (48. Harrington), Astles, Hudson, Marriott - Brobbell (81. Smith), Redmond (104. Routledge), Holland, Mullan - Robles (87. Ciešlewicz), Edde

Žilina: Petráš - Vallo, Minárik, Kopas, Sluka - Bernát (90.+3 Bičachčjan), Gono, Myslovič - Ďuriš (117. Kaprálik), Paur (85. Kurminowski), Iľko (101. Rusnák)

/na 1 zápas, TNS postúpil do 2. predkola/

Futbalisti MFK Ružomberok skončili v Európskej lige UEFA 2020/2021 v 1. predkole. Vo štvrtkovom stretnutí prehrali na štadióne Servette Ženeva vo Švajčiarsku 0:3, keď všetky tri góly inkasovali v druhom polčase.

Ružomberčania sa mohli dostať do vedenia už v 8. minúte, Kochan si nabehol do šestnástky na prízemnú prihrávku z pravého krídla, osamotený v blízkosti "bieleho bodu" si nachystal loptu na ľavačku, no vystrelil tesne vedľa. V ďalšom priebehu prvého polčasu bol v permanencii najmä hosťujúci brankár Macík. V úvode ho prudkým pokusom preveril Tasar, po vyše polhodine hry zasahovať nemusel, keď nebezpečná hlavička Stevanoviča z hranice päťky preletela tesne ponad jeho brvno. V 37. minúte už musel Macík vytiahnuť ďalší zákrok, Sauthier namieril z diaľky do rohu bránky, ružomberský brankár ubránil polčasový bezgólový stav.

Takisto po prestávke boli dopredu výraznejší domáci. V 53. minúte dostal Imeri spätnú prihrávku od Mendyho a technický pokus poslal len tesne mimo. Bola to predzvesť toho, čo prišlo už o minútu neskôr, hosťujúca defenzíva prepadla a Ženevčania sa vyrútili do prečíslenia dvaja na jedného. Kyei našiel voľného Stevanoviča a ten prekonal Macíka. Krátko nato obrana Ružomberka opäť zaváhala a pustila Stevanoviča do ďalšej príležitosti, tentoraz uspel v mikrosúboji Macík a udržal fortunaligistu v jednogólovom manku.

Na jeho zmazanie si však Liptáci nevypracovali šance aV 86. minúte pridali domáci aj tretí zásah,Opakované zábery ukázali, že bol v ofsajde, ale v tomto zápase nebol VAR k dispozícii. V závere mohli hostia aspoň znížiť, po priamom kope mal možnosť na dorážku Mojžiš, no neskrotil loptu.

1. predkolo EL 2020/2021:

Servette Ženeva - MFK Ružomberok 3:0 (0:0)

Góly: 54. Stevanovič, 77. Mendy, 86. Antunes. Rozhodoval: Kopijevskyj (Ukr.), ŽK: Tasar, Rouiller - Zsigmund, Múdry, Maslo

Servette: Frick – Sauthier, Rouiller, Sasso, Mendy – Ondua, Cognat (86. Maccoppi) – Stevanovič, Imeri (76. Cespedes), Tasar (69. Antunes) – Kyei

Ružomberok: Macík – Čurma, Maslo, Mojžiš – Múdry (65. Brenkus), Kochan, Zsigmund, Takáč (60. Ďungel), Madleňák – Almási (70. Bobček), Gerec

/na 1 zápas, Ženeva postúpila do 2. predkola/