Po silných slovách o genocíde černochov zmenila rozhodnutie: Osaková pokračuje na turnaji

Japonská tenistka Naomi Osaková (22) nakoniec v piatok nastúpi do semifinále turnaja v New Yorku proti Elise Mertensovej z Belgicka.

Dvojnásobná grandslamová víťazka sa pôvodne rozhodla z turnaja odhlásiť na protest proti rasizmu a sociálnej nespravodlivosti, nechala sa však presvedčiť organizátormi WTA k pokračovaniu.

Osakaová sa pre odstúpenie rozhodla po nedeľnom incidente, pri ktorom polícia v meste Kenosha zranila dvadsaťdeväťročného černocha Jacoba Blakea. "Som síce športovec, ale predovšetkým som čierna žena," napísala na sociálnych sieťach dvadsaťdvaročná Osakaová, ktorej matka je z Japonska a otec z Haiti. "Cítim, že sú tu dôležitejšie veci než tenis, ktoré treba okamžite riešiť," uviedla Osaková, ktorá sa v New Yorku chystá na blížiace sa US Open.

"Ale nečakám, že by odstúpenie moju formu nejako zásadne ovplyvnilo," vyhlásila predminuloročná víťazka amerického grandslamu. "Avšak či sa mi vďaka tomu podarí otvoriť diskusiu v športe prevažne pre bielych, tak je to krok správnym smerom," uviedla Osaková. "Z pokračujúcej genocídy černochov z rúk polície je mi už na zvracanie," vyhlásila bývalá svetová jednotka.

K protestu Osakovej sa pridali tiež usporiadatelia turnaja v New Yorku a odložili semifinálové zápasy na piatok, ktorý mal pôvodne byť posledným hracím dňom. Aj to prispelo k tomu, že svetová desiatka nakoniec v turnaji pokračuje. "Po mojom oznámení a dlhých rozhovoroch s WTA a (Americkou tenisovou asociáciou) USTARozhodli sa, že všetky zápasy presunú na piatok, čo podľa mňa zaistí nášmu hnutiu viac pozornosti. Rada by som WTA a turnaju poďakovala za podporu," uviedla Osaková. Odložením zápasu sa rozhodli protestovať aj zámorskej súťaže NBA, WNBA, MLB alebo futbalová MLS. Formu protestu zvažuje tiež NHL.