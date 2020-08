Malí biznismeni z Dunajskej Lužnej predávali osvieženie na ulici: Čo si kúpime zo zisku z limonády!

Malí biznismeni! Väčšina detí si ešte užíva posledné záchvevy letných prádznin a okrem radovánok v bazéne sa naháňajú v prírode alebo oddychujú pred televízorom.

Lenže partia kamarátov z Dunajskej Lužnej (okr. Senec) sa rozhodla poňať posledné voľné dni vskutku netradične. S pomocou rodičov dali dokopy stánok s limonádou, ktorú predávali pred domom okoloidúcim aj susedom. Nový Čas zisťoval, čo by si za zarobené peniažky najradšej kúpili... Čochvíľa vymenia leňošenie za školské lavice. Miška (8), Nikolka (9), Dianka (11) a Samko (9) posledné dni vymenili za podnikanie s chutnou limonádou. Rozložili stánok a začali ju ponúkať.

„Súrodenci Dianka, Samko, Nikolka a naša Miška v podstate stále niečo vymýšľajú, ale peniaze si vážia a vedia, že si ich treba zarobiť prácou,“ povedala s úsmevom Miškina mama Veronika (42), ktorá vlastní ateliér s pletenými výrobkami a deti má tak vždy pod dohľadom. Podľa nej však stánok s limonádou nie je ich prvou skúsenosťou s biznisom. Už pred dvoma rokmi totiž kreatívne ratolesti predávali ručne vyrobené náramky a Miškine kresbičky.

„Teraz sú už starší a lepšie rozumejú systému ponuka a dopyt. Limonáda sa im zdala v tomto prípade ako rozumnejší artikel,“ priznáva s úsmevom hrdá mama, podľa ktorej sa deti na predaj poctivo pripravili. „Investorkami boli Miška a Dianka, ktoré išli do obchodu a nakúpili eko poháre a slamky z vlastných peňazí,“ dodala mamina, ktorá je rada, že deti trávia voľný čas efektívne. „Chceli sme si zarobiť a využiť čas užitočnejšie ako sedením pri mobiloch,“ prezradila Dianka (11).

Na čo by ste chceli minúť zarobené peniažky?

Dianka (11): Ja by som chcela niečo pre seba do školy, zošity, pastelky, a najviac Billie Eilish tričko.

Miška (8): Ja na súpravu oblečenia Harryho Pottera.

Nikolka (9): Ja hlavne na nový peračník. Ja milujem nakupovanie školských vecí.

Samko (10): Chcel by som Brawl stars tričko a všetko čo súvisí s touto hrou.

Ako predávali limonády

Cena: 0,70 €

Predané poháre: 25

Objem: 5 l