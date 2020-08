Dobrá správa pre vodičov: Cesta smrti na západnom Slovensku dostane nový asfalt

Kto mohol, vždy sa mu radšej vyhol. Reč je o úseku cesty I/9, vedúcej od obce Drietoma po Trenčín. Cesta dostala nelichotivé prívlastky ako tankodróm, panelka či hrkotalka a neraz nekvalitný povrch spôsobil vážne nehody.

Kompetentní si problémy s dôležitou dopravnou tepnou, spájajúcou nielen Považie s hornou Nitrou, prehadzovali ako horúci zemiak, no čoskoro ju opravia...

Dobré správy pre vodičov, ktorí denne daným úsekom prechádzajú. Po mnohých rokoch lepenia najhorších úsekov sa cesta v katastrofickom stave dočká obnovy. Ako prezradil pred mesiacom minister dopravy Andrej Doležal, po vydaní právoplatného stavebného povolenia spustia súťaž.

Slovenská správa už má od 19. augusta v rukách právoplatné stavebné rozhodnutie a nič už tak nebráni začatiu prác. Ako prezradil súdny znalec z odboru cestnej dopravy Milan Holéci, pre vodičov prechádzajúcich týmto úsekom je to dobrá správa. „Cesta je z roka na rok viac preťažená, pomer áut a parametrov cesty je oproti minulosti veľmi rozdielny,“ povedal Holéci a zároveň dodal, že ak chcú kompetentní problém vyriešiť, je potrebné urobiť tú cestu tak, aby bola priepustná.

„Oproti tomu, čo to vyžaduje, by iba rekonštrukcia bola len kozmetickou úpravou, ale pri hustote premávky, aká tam je, to problém nevyrieši,“ vysvetlil Holéci. „Nový asfalt po toľkých rokoch, samozrejme, poteší, rozhodne sa zlepší kvalita cesty a jazdy, ale nevyrieši to frekventovanú dopravu,“ uzavrel renomovaný znalec.

Nehodový úsek si vyžiadal už životy

11. 6. 2017 - Smrteľná nehoda sa stala na križovatke v katastri obce Trenčianska Turná, kde sa zrazili kamión a osobné auto. Zahynuli 4 ľudia.

19. 5. 2019 - Tragická nehoda sa stala pri obci Trenčianske Stankovce a vyžiadala si život muža († 67).

5. 9. 2019 - Na frekventovanom ťahu pri obci Veľké Bierovce zomrel vodič († 53) terénneho auta.

6. 11. 2019 - Na úseku cesty pri Trenčianskej Turnej zmietlo chodca nákladné auto a previezli ho do nemocnice.