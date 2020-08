Predstaví sa na domácom ľade? Tatar by si rád zahral na Slovensku, má to však háčik

Slovenský hokejista Tomáš Tatar (29) si chce po skončení sezóny NHL 2019/2020 ešte dopriať zhruba desaťdňový oddych, kým sa opäť začne pripravovať na nový ročník.

Útočník Montrealu Canadiens sa pred ním zrejme nepredstaví na domácich klziskách, hoci by si to želal. Tatarovi sa skončila sezóna pred piatimi dňami, "Habs" vypadli v 1. kole play off NHL s Philadelphiou Flyers. V sérii jej podľahli 2:4. Ešte predtým v predkole Východnej konferencie zvíťazili nad Pittsburghom 3:1 na zápasy.

"Prvú sériu sme zvládli veľmi dobre, nebola to ľahká úloha. Ale po defenzívnej stránke sme zahrali výborne, pretože zastaviť Crosbyho a Malkina nie je jednoduché. Mnoho ľudí nám neverilo. S Philadelphiou sme síce vypadli, ale play off celkovo hodnotíme pozitívne. Budúcnosť Montrealu môže byť veľmi dobrá," uviedol Tatar vo videorozhovore pre portál hockeyslovakia.sk.

Sezónu v zámorí dohrávajú v "bublinách", hokejisti sú izolovaní a majú prísny režim. "Nebolo to jednoduché. Chýbali mi blízki, rodina, čas v bubline nejde rýchlo. Zápas bol to najlepšie, čo mohlo byť. Ale nám to pred play off veľmi pomohlo. Mohli sme byť spolu, najmä mladší hráči z toho ťažili. Som rád, že som to mohol vyskúšať, ale naspäť by som už asi nešiel," skonštatoval slovenský reprezentant.

Nový ročník v NHL by mal odštartovať 1. decembra a ak sa situácia s pandémiou koronavírusu nezlepší, bublinové mestá by mohli prísť opäť na rad. "Museli by sa urobiť nejaké kompromisy pre rodiny, deti, bude sa určite špekulovať, ako to urobiť. Nevieme čo bude, nezostáva nám nič iné, ako čakať," uviedol Tatar.

Pred novou sezónou sa niektorí slovenskí hokejisti pôsobiaci v zámorí rozohrajú v Tipsport Lige, Tatara však diváci zrejme neuvidia. "Ja si myslím, že to nebude možné. Neviem si predstaviť, že by ma Montreal uvoľnil. Je to otázne, ale skôr nie. Záleží to na situácii, ale určite by som si doma rád zahral," povedal pre portál hockeyslovakia.sk Tatar, ktorý si v nasledujúcich dňoch plánuje ešte oddýchnuť: "Chcem si ešte tak desať dní oddýchnuť, úplne vypnúť. Príprava bude krátka, ale intenzívna."