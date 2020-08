Zamiloval si to tam: Komorník Freddieho Mercuryho († 55) získal české občianstvo

Už je z neho Čech! Bývalý komorník speváckej ikony Freddieho Mercuryho († 55) Peter Freestone (65) si tak zamiloval krajinu našich západných susedov, že sa rozhodol prijať české občianstvo. Kde sa usadil?!

65-ročný Freestone žije v Česku už 19 rokov, za posledných päť rokov mu najviac k srdcu prirástlo okolie mesta Hradec Králové. Usadil sa tam v neveľkej obci Třebechovice pod Orebem a po dlhých rokoch sa rozhodol prijať aj občianstvo našich západných susedov.

„Táto nádherná krajina ku mne prirástla spolu s úžasnými ľuďmi. Ďakujem Českej republike, že ma prijala. V Česku som doma, mám tu dobrých kamarátov. Je tu úžasná hudobná scéna. Sú tu najlepší muzikanti,“ povedal Peter Freestone pri prevzatí občianstva s tým, že zatiaľ sa nerozhodol, či si ponechá aj to britské.

Bývalý garderobier britského Kráľovského baletu sa neskôr stal osobným tajomníkom speváckej superhviezdy Freddieho Mercuryho a zostal s ním až do jeho smrti v roku 1991. Ako blízky človek a priateľ hudobnej legendy sa podieľal aj na tvorbe divácky úspešného filmu , ktorý detailne rozoberal vzostupy a pády nezabudnuteľnej kapely Queen. Pred štyrmi rokmi bol aj spoluautorom libreta pre baletnú inscenáciu Queen - The Show Must Go On.