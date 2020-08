Konzílium rozhodlo: TOP dovolenkové destinácie medzi červenými krajinami! Pribudli prísne opatrenia!

Vo štvrtok od ranných hodín rokovalo konzílium epidemiológov. To vo večerných hodinách predstúpilo pred novinárov s najnovšími opatreniami, ktoré navrhli odborníci.

O novinkách informovali hlavná epidemiologička, profesorka Hudáčková, minister zdravotníctva SR Marek Krajčí, Alena Koščálová z Katedry infektológie LF SZU a hlavný hygienik Ján Mikas.

Minister Krajčí okrem iného predstavil rozšírený zoznam rizikových krajín s účinnosťou od 1. septembra. Medzi červené krajiny radíme Chorvátsko, Španielsko, Francúzsko, Holandsko, Belgicko a Maltu. Medzi rizikové je zaradené aj Grécko, kam odborníci neodporúčajú cestovať.

Ako šéf rezortu zdravotníctva povedal, na ukrajinskej hranici budú musieť občania pred vstupom na Slovensko vyplniť formulár e-hranica. Až po jeho skontrolovaní na hraniciach budú občania vpustení.

Dovolenkári by sa podľa Krajčího mali z červených krajín vrátiť do 1. septembra, potom totiž bude pre nich povinná karanténa. Tú konzílium skrátilo zo 14 na 10 dní, najskôr od piateho dňa karantény bude možné absolvovať testovanie. Podľa ministra je však možné, že dovolenkári zahltia testovacie kapacity.

Ak sa preto u nich do 10 dní nepodarí zrealizovať testovanie a nebudú mať príznaky ochorenia, budú sa môcť zapojiť do bežného života aj bez absolvovania testu. Iná situácia bude platiť na návrat z červených krajín mimo Európskej únie, tu bude testovanie povinné. Rovnako bude možné testovanie najskôr na piaty deň, navrátilci však budú musieť čakať na oznámenie negatívneho výsledku na ochorenie COVID-19.

Od 1. septembra sa tiež pre zamestnávateľov zavádza povinnosť kontroly svojich zamestnancov po príchode z rizikovej krajiny. Mali by skontrolovať, či sa zamestnanec podrobil karanténe a po príchode z krajiny mimo Európskej únie by sa mal preukázať aj negatívnym testom na koronavírus.

Slovenskí epidemiológovia tiež rozšírili zoznam rizikových regiónov v európskych krajinách:

- v Česku to je Praha a kraj Vysočina.

- v Rakúsku ide o hlavné miesto Viedeň, regióny Tirolsko a Horné Rakúsko.

- v Poľsku ide Pomoranský a Malopoľský región a Sliezske vojvodstvo.

- v Anglicku do rizikových regiónov zaradili Tayside a North West a v Írsku Mid-East a Mid-West.

- v Estónsku je rizikovým regiónom Ida-Viru Maakond a v Dánsku Midtjylland.

Hlavný hygienik Ján Mikas prehovoril o 4 opatreniach s účinnosťou od 1. septembra:

Neodporúčame hromadné podujatia

Zákaz hromadných podujatí nad 1 000 ľudí (vrátane športových podujatí)

Zákaz interiérových hromadných podujatí nad 500 ľudí (povinnosť nosenia rúška)

Obmedzenie návštevnosti aquaparkov (maximálne 1 000 zákazníkov)



V prípade nosenia rúšok ide o tieto opatrenia :





Povinnosť všetkých prevádzkovateľov vpustiť do svojich priestorov iba osoby s rúškom

Akékoľvek hromadné (aj exteriérové) podujatia iba s rúškami

V školách bude povinné nosenie rúšok, výnimka však bude platiť u žiakov prvého stupňa, ktorí ho nebudú musieť nosiť v triede. Mikas to však výrazne odporúča, ak by rúška žiaci akceptovali.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) po štvrtkovom rokovaní konzília odborníkov informoval, že v súvislosti s novým koronavírusom plánujú opäť zriadiť aj veľkokapacitné testovacie odberné miesta. Avizoval, že prvé centrum by mohlo aj vďaka dohode so súkromným testovacím laboratóriom fungovať v Bratislave už počas prvého septembrového týždňa. Ďalšie by sa mali postupne zriadiť v Trnave, Trenčíne a Banskej Bystrici.