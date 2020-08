Brad Pitt zbalil o 30 rokov mladšiu sexi modelku: Návrat k Jennifer Aniston sa nekoná!

Hoci sa vo veľkom špekulovalo o tom, že sa herec Brad Pitt (56) vracia k exmanželke Jennifer Aniston, hollywoodsky idol zakotvil v náručí inej.

Špekulantom potom jednoducho vyrazil dych, keď sa v uliciach Paríža na verejnosti pobozkal s nemeckou modelkou Nicole Poturalski, ktorá je mladšia o takmer tridsať rokov. Typovo niektorým pripomína hercovu ďalšiu exmanželku Angelinu Jolie.



Na odovzdávaní filmových cien raz Brad poznamenal, že nesmie stáť ani vedľa vlastnej matky, aby sa hneď nepísalo, že s ňou chodí. Avšak pri 27-ročnej Nicole Poturalski na letisku v Paríži len nestál, bozkávali sa.



,,Správali sa trochu ako zamilovaní tínedžeri. Aj keď to bolo miesto, kde ich mohli vidieť iní ľudia, podľa všetkého im to bolo fuk," píšu francúzske médiá. Brad s Nicole v Paríži nasadli do súkromného lietadla a odleteli do Nice, odkiaľ cestovali do Chateau Miraval. Zámok si hollywoodsky herec zaobstaral počas manželstva s Angelinou Jolie.



Nicole pochádza z Berlína a je matkou malého chlapca, takže môže s Bradom zdieľať rodičovské skúsenosti. V módnom svete vystupuje pod pseudonymom Nico Mary.