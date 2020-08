Libanon balansuje nad priepasťou, Francúzsko varuje: Krajine hrozí zánik

Libanonu hrozí, že celkom zanikne, uviedol vo štvrtok francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian, pričom vyzval na prijatie mimoriadnych reforiem. Informovala o tom agentúra AFP.

"Je tu dnes riziko, že Libanon zanikne, preto je potrebné prijať tieto opatrenia," povedal Le Drian v rozhovore pre rozhlasovú stanicu RTL. Vyjadril sa tak niekoľko dní predtým, ako sa do Bejrútu vráti francúzsky prezident Emmanuel Macron s cieľom presadiť reformy po ničivom výbuchu v prístave metropoly.

V súvislosti s výbuchom a pod silným tlakom nespokojnej verejnosti podala libanonská vláda pod vedením premiéra Hassána Dijába demisiu.

"Zhodli sa na tom, že nebudú nič robiť," povedal Le Drian. "Takto to ďalej nemôže pokračovať a my sa vyjadrujeme dostatočne jasne," zdôraznil. "Prezident (Francúzskej) republiky to povedal, keď 6. augusta odišiel do Libanonu. Zopakuje to aj v utorok v Bejrúte," dodal šéf francúzskej diplomacie.

Macron v snahe podporiť úsilie o obnovu do Libanonu odcestuje v pondelok. Jeho návšteva bude zameraná aj na politické záležitosti krajiny, kde sa vedú konzultácie s cieľom vytvoriť novú vládu, uviedol prezidentský úrad.

Macron navštívil Bejrút dva dni po mohutnej explózii v bejrútskom prístave, ktorá si vyžiadala 181 obetí a tisícky zranených.

Francúzsky prezident prevzal vedúcu úlohu pri koordinácii medzinárodnej pomoci Libanonu - na virtuálnej konferencii medzinárodní darcovia prisľúbili 9. augusta viac ako 250 miliónov eur.

"Krajina balansuje nad priepasťou," dodal Le Drian a vyzval na rýchle vytvorenie novej vlády. V krajine je totiž podľa neho "stav humanitárnej a zdravotnej núdze".