Slovenská pošta rozšírila počet BalíkoBOXov na celom Slovensku: Kde pribudli nové?

Slovenská pošta, a. s., rozširuje sieť BalíkoBOXov určených na doručovanie balíkov a balíkových zásielok.

Aktuálne má na celom Slovensku 94 terminálov, keď najnovší sprevádzkovala v Žiari nad Hronom (Banskobystrický kraj). Ako štátna poštová spoločnosť informovala, v rámci stratégie „"Pošta 2020" plánuje do konca tohto roka zvýšiť počet BalíkoBOXov na 135.

Balíkové terminály sú umiestnené vo všetkých krajských mestách a v 25 okresných mestách. „V Banskobystrickom kraji je zatiaľ osem BalíkoBOXov (Banská Bystrica, Lučenec. Zvolen, Veľký Krtíš, Žiar nad Hronom), do konca roka by malo pribudnúť ďalších šesť, a to v Brezne, Detve, Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici, Rimavskej Sobote a vo Zvolene," uviedla hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková.

Využívanie BalíkoBOXov v minulom roku medziročne vzrástlo o viac ako 200 %. V prvom štvrťroku 2020 predstavoval nárast oproti rovnakému obdobiu vlani 339 % a v druhom štvrťroku dosiahol 472 %.