Kedy možno opustiť domácu izoláciu? Úrad verejného zdravotníctva reaguje

Počas domácej izolácie v súvislosti s ochorením COVID-19 nemožno opustiť miesto pobytu.

V prípade bytového domu však možno rešpektovať nutné a krátke opustenie priestorov, kde sa izolácia uskutočňuje. Patrí sem napríklad vyhodenie odpadkov, prechádzka so psom a podobne. Ak ide o rodinný dom, pobyt na dvore je v poriadku. Na sociálnej sieti o tom informuje Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

"Na opustenie bytového domu treba mať relevantný dôvod, pretože v prípade nahlásenia porušenia karantény je otázne dokazovanie, že to bolo nevyhnutné opustenie miesta izolácie," vysvetľuje ÚVZ SR. Upozorňuje, že platí nutnosť prekrytia horných dýchacích ciest, sociálneho odstupu a dezinfikovania rúk pred opustením bytu.

Opustenie domácej izolácie je povolené aj v prípade návštevy odberného miesta. ÚVZ SR odporúča dopravu vlastným autom, a to len osôb, ktoré budú testované. V prípade odvozu inou osobou by mala pricestovaná osoba sedieť na zadnom pravom sedadle a mať aspoň sčasti otvorené okno. Obe osoby pritom musia mať rúško. "Ak to situácia dovoľuje, možno zájsť k odbernému miestu aj pešo, samozrejme, za dodržania hygienických opatrení - nosenie rúška, sociálny odstup od cudzích ľudí, dezinfekcia rúk pred opustením domu/bytu," približuje.

ÚVZ SR ďalej upozorňuje, že každý člen rodiny by mal mať vlastný uterák, príbor, tanier aj pohár. Osoba, ktorá sa vrátila zo zahraničia, by mala mať ideálne vlastnú izbu a mala by obmedziť kontakty s ostatnými. Návštevy nie sú povolené, obmedziť ich treba aj v prípade odovzdania nákupu. Lepšie je nechať ho za dverami. "Nákupy si zorganizujte s pomocou priateľov, rodiny či blízkych a poproste ich, aby vám ich nechali pred dverami alebo na inom určenom mieste, prípadne, ak sa dá, využite službu dovozu potravín do domácnosti, respektíve služby samospráv, prípadne sa obráťte na miestny spolok Slovenského Červeného kríža," dopĺňa ÚVZ.

Netreba zabúdať ani na základné preventívne opatrenia voči vírusovému ochoreniu. Patrí sem dôsledné umývanie a dezinfekcia rúk a povrchov. Tiež časté vetranie a dezinfekcia miestností. Odporúča sa používať jednorazové papierové a vlhčené utierky.