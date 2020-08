Herec zo Sám doma oslávil okrúhle narodeniny: Príspevok Culkina na Twitteri baví ľudí

Už má rovných 40! Herec z legendárnych filmov Sám doma oslávil okrúhle jubileum a na Twitteri si uťahuje zo svojich fanúšikov.

Kto by si Kevina, ktorý ako desaťročný stvárnil postavu malého chlapca vo filmoch Sám doma, nepamätal! Oslavou ohrúhleho jubilea však herec nielen sebe, ale aj nám, ktorí tieto filmy sledujeme už desiatky Vianoc po sebe, pripomenul, že už nie sme najmladší...

Macaulay Culkin oslávil 40-ku v stredu a tento nový vekový míľnik nezabudol na sociálnej sieti opomenúť. "Hej, kamoši, chcete sa cítiť staro? Mám 40, nemáte zač," znie jeden zo škodoradostných príspevkov herca na Twitteri. "Toto je darček odo mňa svetu: Ľudia sa vďaka mne cítia starí. Už viac nie som dieťa, to je moja práca," znel ďalší status. "Odkedy mám 40, rozmýšľam nad tým, že je na čase začať s krízou stredného veku. Rozmýšľam, že začnem surfovať. Nevie tu niekto robiť s Photoshopom, že by dorobil surferovi moju hlavu, aby som videl, ako cool by som vyzeral?"

Očividne si Macaulay z nového veku nič nerobí, alebo to len maskuje takýmito vtípkami. :)