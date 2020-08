Karin Haydu (43) má so svojou dcérou Vanesou, ktorá rastie do krásy, skvelý vzťah a nebojí sa s ňou hovoriť o čomkoľvek. A hoci je jej dcéra takmer dospelá a má svoj okruh priateľov, dievčatá spolu stále radi trávia voľné chvíle či dovolenky. Ako však herečka prezradila, svoj čas si už Vanesa musí rozdeliť medzi ňu a svojho priateľa. Čo na to hovorí jej slávna mama?