Katy Perry a Orlando Bloom sa dočkali: Prvý spoločný potomok je na svete!

Porodila! Speváčka priviedla na svet svoje prvé bábätko.

Americká speváčka Katy Perry porodila dcérku, ktorej dali so snúbencom Orlandom Bloomom meno Daisy Dove, píše dailymail.co.uk.

O radostnej novine informoval Unicef na Instagrame, ktorého sú snúbenci ambasádormi. Zverejnili čiernobielu fotografiu, na ktorej hrdí rodičia držia rúčku novorodenca. "Vznášame sa na vlne lásky vďaka bezpečnému a zdravému pôrodu našej dcéry," vyhlásila tridsaťpäťročná Katy a štyridsaťtriročný Orlando v spoločnom vyjadrení tlače.

"Uvedomujeme si, že my sme tí šťastní, no nie každý môže mať pokojný zážitok z pôrodu, ako sme mali my. Komunity na celom svete stále trpia nedostatkom zdravotníckych pracovníkov a každých jedenásť sekúnd zomiera tehotná žena alebo novorodenec, a to najmä z dôvodov, ktorým sa dá predchádzať. Kvôli COVIDu-19 je ohrozených oveľa viac novorodencov z dôvodu zvýšeného nedostatočného prístupu k vode, mydlu, vakcínam a liekom, ktoré bránia chorobám. Ako rodičom novorodenca nám to láme srdcia a súcitíme s problémami rodičov ešte viac než kedykoľvek predtým," odkazujú rodičia v statuse a inšpirujú k tomu, aby podporili ten najcennejší dar - zdravé dieťatko.

Britský herec Orlando Bloom už dieťa z predchádzajúceho vzťahu má, dcérka tak do vienka dostala aj staršieho bračeka Flynna (9).