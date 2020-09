Zo študentky milionárka: Stačil jeden e-mail a zmenil sa jej život, budete závidieť!

Mal to byť deň na vysokej škole ako každý iný. Pre túto 20-ročnú dievčinu sa však nudná prednáška zmenila na sen. Stačil jeden e-mail a život sa jej zmenil od základov.

Ako uvádza portál LADbible, anonymná 20-ročná študentka z austrálskeho mesta Glenelg dostala počas prednášky e-mail, v ktorom sa písalo, že vyhrala v lotérii. V momente, keď si uvedomila, že sa v priebehu pár sekúnd stala multimilionárkou, rozplakala sa. Na jej účte mala pribudnúť sumička v hodnote 4,8 milióna austrálskych dolárov, čo sú v prepočte takmer 3 milióny eur.

Keď študentke prišiel e-mail s informáciou, že sa stala šťastnou výherkyňou, práve sedela v triede s ostatnými študentmi. „Moc som nad tým nepremýšľala, ale keď som sa prihlásila do používateľského účtu, pochopila som, čo sa stalo,“ povedala dievčina. Namiesto toho, aby v momente zmizla z prednášky, trpezlivo sedela a čakala, pokiaľ im skončí vyučovanie. „Len som sledovala hodiny a čakala som na koniec, aby som im mohla zavolať späť,“ spomína na vzrušujúce okamihy.

A či bude teraz peniaze z rozprávkovej výhry rozhadzovať? Určite nie. Namiesto toho si plánuje zabezpečiť svoje prvé bývanie a pomôcť jej mame s liečbou. „Naozaj neviem, kde začať. Stále chodím na univerzitu, a to je niečo, čo skutočne chcem dokončiť. Rada by som mame kúpila dom a tiež jeden aj sebe. Keď budeme môcť cestovať, rada by som išla na výlety po Austrálii a v zahraničí,“ opisuje svoje plány študentka.

Dievčina vyhrala v lotérii The Lott v hre „Set For Life“, vďaka ktorej by mala byť zabezpečená na celý život. Každý mesiac jej na účte pribudne 20 000 austrálskych dolárov, čo je v prepočte takmer 17 000 eur. Rozprávková výhra, nemyslíte?