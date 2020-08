Video s chlapčekom obletelo svet: Pozrite, čo urobilo len 8-týždňové bábätko!

Dávka roztomilosti. Rodičia Caroline (37) a Nick (36) môžu byť na svojho synčeka právom hrdí. Pred očami im rastie malý génius, už ako 8-týždňový urobil niečo, čo iným deťom trvá mesiace. Všetko zachytili na video.

Ako uvádza portál LADbible, rodičia boli v šoku, keď ich 8-týždňové bábätko povedalo „helou“, čo v preklade znamená „ahoj“. Prvé slovíčka deti zvyčajne vyslovujú až približne v 11. mesiaci, avšak zdá sa, že malý Charlie John Taylor-Mullington z anglického grófstva Cheshire všetkých schoval do vrecka.

Rodičia spočiatku neverili vlastným ušiam, avšak v momente chytili do rúk telefón a krásny okamih sa snažili zachytiť na video. „Bolo to čarovné. V očiach sme mali slzy. Môj manžel Nick mal Charlieho v náručí a veľmi pomaly mu povedal ahoj. Myslím, že zbožňuje Nickov hlboký hlas. Charlie mu niekoľkokrát za sebou odpovedal a hovoril ahoj. Rozhodli sme sa to natočiť, pretože sme neverili tomu, že to hovorí,“ povedala dojatá mama Caroline.

Aj ich staršia dcérka Lottie začala rozprávať o pár mesiacov skôr, ako je priemer. Prvé slová povedala už keď mala 6 mesiacov. „Keď sme mali Lottie, netušili sme, ako rýchlo sa dieťa dokáže naučiť rozprávať,“ spomína Caroline.

Lottie svojho mladšieho brata zbožňuje a rodičia môžu byť právom hrdí. Počas výchovy Charlieho im bolo hneď jasné, že prehovoriť iba v 8. týždni, je niečo naozaj zriedkavé. „Stále sledujeme Charlieho video. Sme tak hrdí a cítime, že s ním máme silné spojenie. Je naozajstný smejo,“ vychvaľujú ho rodičia.