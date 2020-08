Krajniak navrhol rozšíriť tripartitu o Pracujúcu chudobu, združenie reaguje: Nie je to možné

Záujem podieľať sa na sociálnom dialógu v rámci tripartitných vyjednávaní medzi vládou, odbormi a zamestnávateľmi majú popri Konfederácii odborových zväzov (KOZ) aj iné odborové organizácie.

O takomto záujme sa pre agentúru SITA vyjadrili Moderné odbory Volkswagenu či Nezávislé kresťanské odbory Slovenska. Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) tento týždeň avizoval zmenu zákona o tripartite s cieľom dať príležitosť zapojiť sa do sociálneho dialógu aj ďalším zástupcom zamestnancov alebo zamestnávateľov. Krajniak spomenul napríklad Inštitút zamestnanosti alebo občianske združenie Pracujúca chudoba, ktoré ale odmietlo byť členom tripartity.

Moderné odbory Volkswagen tvrdia, že spoločne s partnerskými odborovými zväzmi už dávnejšie upozorňovali na nedostatky legislatívy o tripartite v zmysle reprezentatívnosti odborových zväzov a s nimi súvisiacimi počtami členov jednotlivých odborových organizácii združených v KOZ. „Samozrejme, že sme pripravení sa zúčastňovať rokovaní a prispieť svojimi návrhmi a postrehmi pri príprave legislatívy, ktorá by mohla pomôcť všetkým zamestnancom na Slovensku,“ uviedla Jolana Julkeová, podpredsedníčka Moderných odborov Volkswagenu.

Prezidentka Nezávislých kresťanských odborov Slovenska Ľubica Černá povedala, že by uvítala, aby sa aj iné odborové organizácie mohli podieľať na sociálnom dialógu. „Myslím si, že podpora plurality zastúpenia iných odborov by bola potrebná tak, ako je to inde vo svete,“ vyjadrila sa Černá.

Prezident KOZ Marián Magdoško označil zámer ministra Krajniaka za hrubú neznalosť zákona medzinárodných dokumentov. „Je hanba, že minister práce neovláda normy, ktorými sa riadi tripartita na Slovensku. Otázka reprezentatívnosti nie je o tom, že tam bude ďalších sto trojčlenných organizácií. KOZ má najväčšiu členskú základňu, nepoznám organizáciu, ktorá by mala viac ako 260-tisíc členov,“ povedal Magdoško agentúre SITA.

Podľa Milana Kuruca zo združenia Pracujúca chudoba nie je možné, aby ich organizácia bola členom tripartity. Ako ďalej vysvetlil, nedovoľujú to dohovory Medzinárodnej organizácie práce, ktoré hovoria, že členom tripartity môžu byť iba reprezentatívne organizácie zamestnancov, a to sú iba odbory. „Zároveň, my v Pracujúcej chudobe, odmietame byť nástrojom na oslabovanie vplyvu a pozície odborov a konfederácie odborových zväzov,“ povedal agentúre SITA Kuruc. Doplnil, že ak sa napríklad všetci sociálni partneri do jedného zhodnú na tom, že je vhodné vytvoriť pracovné skupiny, kde by občiansky sektor mohol mať svoje zastúpenie a poradný hlas, tak by sa o tom dalo uvažovať.

Tento týždeň sa vyostrili vzťahy medzi ministrom práce Krajniakom a vedením KOZ. Predstavitelia odborovej centrály v pondelok 24. augusta opustili rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR a prerušili sociálny dialóg po sporoch o výšku minimálnej mzdy na rok 2021.