Vláda schválila 13. dôchodok aj vyššiu minimálku: Koľko peňazí dostanú Slováci po novom?

Prilepšia si najmenej zarábajúci aj dôchodcovia. Vláda v stredu odklepla dlho diskutované zmeny. Dôchodcovia sa môžu tešiť na 13. dôchodok, aj keď menší, ako pôvodne presadili poslanci Smeru tesne pred voľbami.

Zároveň sa zvyšuje minimálna mzda pre najmenej zarábajúcich z 580 eur na 623 eur v budúcom roku. Na základe nového zákona o 13. dôchodku pôjde na ne tento rok viac ako 307 miliónov eur. Je to dvojnásobne viac peňazí, ako to bolo minulý rok.

„Zákon o 13. dôchodku je pripravený takým spôsobom, že dáva dôchodcom viac ako dvojnásobok toho, na čo boli kedykoľvek zvyknutí k štandardnému dôchodku dostať,“ povedal minister práce Milan Krajniak.

Nárok na 13. dôchodok budú mať všetci poberatelia dôchodku bez ohľadu na sumu poberaného dôchodku. Maximálne to bude 300 eur pre poberateľov dôchodkov v celkovej sume nižšej, ako je životné minimum. So stúpajúcou výškou dôchodku sa výška 13. dôchodku bude znižovať až do minimálnej sumy, pričom minimálna suma 13. dôchodku bude vo výške 50 eur. „Ide o najvyššiu sumu v histórii Slovenska, ktorá bola vyplatená celkovo na mimoriadny dôchodok.

Dôchodca s priemerným dôchodkom, ktorý je približne 477 eur, dostal v minulom roku vianočný príspevok vo výške 80 eur. Tento rok dostane 13. dôchodok vo výške 205 eur. To je približne 2,5-násobne viac ako doteraz,“ dodal Krajniak. Expremiér Peter Pellegrini z Hlasu hovorí, že ide o okradnutie seniorov o 13. dôchodky. „Ide o nemorálne konanie voči našim seniorom, pretože Sme rodina pred voľbami podporila návrh na 13. dôchodok v plnej výške. Každý dôchodca mal dostať starobný dôchodok vo výške 460 eur,“ kritizuje Pellegrini.

Z 580 € na 623 €

Vláda zároveň odklepla aj zvýšenie minimálnej mzdy, pri ktorej sa pochytil Krajniak s odborármi. Tým sa nepáčilo, že samostatne rokoval so zástupcami firiem a dohodol sa na zvýšení minimálky na 623 eur. Zvýši sa z tohtoročných 580 eur. Po novom sa upustí aj od návrhu zaviesť štartovaciu mzdu a zmení sa systém stanovenia šiestich úrovní minimálnej mzdy podľa stupňa náročnosti práce, po novom bude zavedený paušál zvýšenia vo výške 43 eur. Okrem toho sa stanoví pevná suma príplatkov za prácu. „Ja som veľmi rád, že zamestnávatelia, Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) súhlasili s tým, že hoci máme najväčšiu ekonomickú krízu v histórii Slovenska, zvýšime príjmy tým najmenej zarábajúcim,“ povedal Krajniak.