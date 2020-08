Odborári slovenských automobiliek sú znepokojení: Ostrá kritika Krajniaka

Odborári slovenských automobiliek nesúhlasia s vyhlásením ministra práce Milana Krajniaka.

"So znepokojením sme si vypočuli tlačové vyhlásenia nového ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorých zaútočil na postavenie odborov a spochybňuje ich dostatočnú reprezentatívnosť," uvádzajú vo svojom stanovisku predsedovia odborových organizácií OZ KOVO pôsobiacich v štyroch slovenských automobilkách. "Plne podporujeme stanovisko Konfederácie odborových zväzov (KOZ), ktorej sme riadnymi členmi. KOZ má mandát od odborových zväzov na vyjednávanie a účasť v tripartite je daná práve reprezentatívnosťou," doplnili.

Podľa odborárov hovoriť o zmenách v rokovaní tripartity znamená porušenie medzinárodných dohôd a zákona. "Ministrovi by sme radi pripomenuli, že zástupcovia KOZ netrvali na sume minimálnej mzdy, ale na dodržaní zákona, ktorý je platný. Z tohto zákona vychádza jej výpočet," upozorňujú odborári. "Radi by sme pripomenuli, že bez ohľadu na toto bezprecedentné vyhrážanie sa zamestnancom, nielen združeným v odboroch, ale aj zastupovaných odbormi naším hlavným presvedčením je, že kto chce robiť pre ľudí, robí to z vlastného presvedčenia. To sa týka všetkých spomínaných dvoch miliónov zamestnaných ľudí na Slovensku, ktorých chce minister pripraviť o to, čo im už zo zákona patrí," uzavreli odborári.