Chlapec sa narodil s jedinečnou črtou: Keď sa pozriete na jeho ruky, pochopíte

Tento chlapec (12) z Indie je skutočne výnimočný. Narodil sa so šiestimi prstami na každej ruke, čo sa stáva približne u jedného z 1500 detí. Chlapec však hlavu rozhodne nevešia a vymenoval hneď niekoľko výhod.

Ako uvádza portál LADbible, 12-ročný Faizan Ahmad Najar z dediny Sheeri Baramulla v Indii je na svoju nezvyčajnú črtu hrdý. „Vôbec to nie je hanba, ale Božia vôľa. Niekedy, ale naozaj len niekedy, si pomyslím: Prečo práve ja? Ale našťastie mám v škole veľa dobrých kamarátov, ktorí mi bránia v tom, aby som sa kvôli tomu cítil zle,“ povedal Faizan.

Chlapec je odhodlaný premeniť svoju nezvyčajnosť na svoju prednosť a ide odhodlane za svojimi cieľmi. Jeho snom je preraziť v medicíne. „Chcem sa stať lekárom a liečiť pacientov, ktorí sa narodili s podobnými poruchami, a tým zabrániť tomu, aby ich v škole niekto šikanoval alebo sa im posmieval,“ znejú slová 12-ročného chlapca.

Faizanova mama priznáva, že im lekári navrhli chirurgický zákrok, počas ktorého by mu odstránili dva palce, ale oni sa obávali, že by mu to prinieslo „smolu“. Rodičia sa porozprávali s kňazom a spoločne sa rozhodli, že dvojročného chlapca pod nôž nepustia. Svoje rozhodnutie neoľutovali. Jeho mama tvrdí, že je hrdá na to, ako sa jej syn vyrovnal so svojím životom a nedovolil, aby ho to akýmkoľvek spôsobom ovplyvnilo.

Faizan srší optimizmom a dokonca sa pochválil, že mu palce navyše pomáhajú pri hraní videohier, alebo pri lezení s kamarátmi po stromoch.