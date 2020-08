Tragická zrážka, ktorá otriasla Slovenskom: Už je známe, prečo zahynulo 12 nevinných ľudí!

Konečne sa dozvedia, prečo zomreli ich milovaní! Znalecký posudok k nehode autobusu a nákladného auta na ceste smrti pri Nitre je po deviatich mesiacoch v rukách vyšetrovateľa. Znalci v ňom odhaľujú, čo spôsobilo obrovskú tragédiu, pri ktorej vyhaslo 12 ľudských životov.

Išli domov z nákupov, zo školy a nečakali nič iné, len že o niekoľko minút vystúpia a pôjdu za svojimi blízkymi... Slovenskom 13. novembra otriasla obrovská tragédia, keď sa plne naložený nákladiak zrazil s linkovým autobusom, v ktorom zahynulo 12 cestujúcich. Hrôzostrašnú kolíziu pripomína na mieste nehody veľký kovový kríž. Na ceste nie sú žiadne stopy po pneumatikách ani ryhy z korby nákladiaku. Vozovka je pokrytá novým asfaltom a pozostalí obetí trpezlivo čakali na znalecký posudok z odboru dopravy, ktorý mal odkryť desivé detaily nehody.

Jeho vypracovanie trvalo takmer 9 mesiacov, no už je na svete. „Zdržala nás aj koronakríza, tri mesiace sme nerobili. Ale tiež to bolo veľmi zložité, urobili sme množstvo meraní, laboratórnych testov a tiež sme museli čakať pri rekonštrukcii na vhodné počasie. Pri nehode zomrelo 12 ľudí a my sme cítili obrovskú zodpovednosť. Ale už je to hotové a verím, že vyšetrovateľ oznámi po oboznámení sa s výsledkami, čo bolo príčinou tohto hrozného nešťastia,“ povedal šéf znaleckého tímu Gustáv Kasanický.

Posudol už leží vyšetrovateľovi na stole, no verejnosť sa jeho závery zatiaľ nedozvie. „Môžeme potvrdiť, že vyšetrovateľ už má znalecký posudok, ale žiadne bližšie informácie zatiaľ poskytovať nebudeme,“ potvrdila Viktória Borloková, krajská policajná hovorkyňa v Nitre. Pravdu o tom, čo sa v ten osudný deň stalo, sa pozostalí dozvedia až po tom, ako si ho vyšetrovateľ naštuduje.