Neuveriteľný výkon odvážnej Nitrianky Nikoly: Kriváň zdolala bosá!

Na vrcholy hôr kráča bez obuvi! Nikola (28) z Nitry si naposledy vyšla bosá až na Kriváň. Mladej žene neprekážajú ani začudované pohľady ľudí, ani ostré kamienky.

Práve naopak, postupne, ako kráča, má pocit, akoby sa spolu spätá so zemou vznášala k oblakom. Koľko jej to trvalo a s čím sa musela popasovať? Nikola odmalička mala radšej chodenie naboso. „Pred pár rokmi som si spomenula na ten úžasný pocit, aké to je, chodiť naboso. Ráno som vyšla na dvor a cítila som rosu, ako mi umýva nohy. Celé telo sa mi rozosmialo. Bola som opäť ako to malé bezstarostné dieťa,“ opisuje začiatky. A tak netrvalo dlho, aby si vášnivá turistka nevyzula topánky i na štítoch vrchov.

„Veľmi dlho som sa pohrávala s myšlienkou, aké by to bolo, zájsť si niekam ‚dolu bez´, tam kde to nepoznám, preskúmať nový terén. Zo začiatku som mala problém. Keď som niekoho cestou stretla, zaliala ma od hanby červeň a hneď som sa obúvala,“ smeje sa dnes už pri spomienke na reakcie ľudí. „Zo začiatku sa mi stávali aj drobné nehody ako zakopnutie prstom o kameň a podobne. Na to treba vycibriť zmysly, pretože sa nám stratil prirodzený reflex a spoliehali sme sa na obuv. Prvé smelšie prechádzky boli také ľahšie, ako napríklad na Zobor, Žibricu, Gýmeš, Haluzickú tiesňavu - tá ma fascinovala najviac zo spomínaných svojím povrchom. Zem tam je jemná a viac vlhká,“ opisuje Nikol.

Ľudia si šuškali

Takto absolvovala i výstup na Kriváň. „No vôbec som to neplánovala. Vyštartovala som z Jambrichovho rázcestia obutá. Po nejakom kilometri ma premohla chuť preskúmať aj tento chodník naturálne. Okrem toho som mala ranku na prste, ktorá sa mi stala v obuvi, a tá ma omínala. Netrvalo dlho a obuv mi už visela na ruksaku,“ opisuje výstup. „Cestou sme stretávali ľudí, niektorí sa len neveriacky pozreli, iní si medzi sebou šuškali a niektorí sa aj milo prihovorili so záujmom vyskúšať si to tiež," vraví s tým, že sa našli aj takí, ktorí ju povzbudzovali.

„Dokonca sa niekto vyjadril, že keď to dám až na vrchol bosá, tak ho naštvem a skúsi to tiež,“ smeje sa.„Mám strach z výšok a vravela som si, že keď budem musieť šplhať, tak sa radšej obujem. No topánky sa naďalej vetrali na ruksaku a ja som prstami na nohách objímala skaly,“ dodáva mladá žena, ktorej bosý výstup trval 4 hodiny hore a po hodinovej pauze 4 hodiny dole.