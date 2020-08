Tehotné si od nového roku prilepšia: Budúce mamičky môžu dostať stovky eur

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo novelu zákona, ktorou sa snaží podporiť budúce mamičky. Tehotná žena by podľa nej mala nárok na takzvanú tehotenskú dávku, ktorá by mala pomôcť zabezpečiť životné náklady matky aj nenarodeného dieťaťa a uľahčiť im prípravu na novú situáciu.

Kto bude mať na novú dávku nárok a v akej výške ju ženy budú dostávať? Podľa pripravenej novely sa poskytne žene od začiatku štvrtého mesiaca tehotenský príspevok.

Ženský organizmus zabíja spermie nevhodných partnerov: Telo dobre vie, prečo to robí

„Rezort práce navrhuje, aby sa príspevok poskytoval od 13. týždňa tehotenstva za dni vo výške 15 % denného vymeriavacieho základu, najmenej však 215,50 eura pri 30-dňovom mesiaci,“ vysvetlila Veronika Husárová, hovorkyňa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Priemerná výška tehotenskej dávky by mala podľa odhadu rezortu v budúcom roku predstavovať 236 eur a vyplácať by ju mala Sociálna poisťovňa.

Podobná podpora by mala patriť aj budúcim matkám-študentkám a to formou tehotenského štipendia. To bude vo výške 200 eur a rozhodovať o priznaní v tomto prípade musí vedenie školy, ktorú žena navštevuje. Tento návrh víta aj Daniela Konečná z Únie materských centier: „Keďže niektoré príspevky pre rodičov neboli zvyšované niekoľko rokov, môžeme to teda uvítať.“ Dodala tiež, že "ak by bol príspevok zároveň naviazaný na rast priemernej mzdy a neostal zakonzervovaný na 10 rokov, mohli by sme ho hodnotiť ako podporu budúcej rodiny."

Otvoriť galériu Zdroj: Infografika Nového Času

Tehotenské štipendium pre študentky

- Vo výške 200 eur

- Nárok budú mať nepracujúce tehotné študentky vysokých škôl aj plnoleté tehotné študentky stredných škôl

- Len ak im nevznikne nárok na priznanie tehotenského ako nemocenskej dávky

- O priznaní tehotenského štipendia rozhoduje vedenie školy, ale študentka má mať naň právny nárok

- Nárok zanikne, ak sa študentke začne vyplácať materská dávka, tehotenská dávka alebo rodičovský príspevok po narodení dieťaťa, po spontánnom potrate alebo umelom prerušení tehotenstva, alebo po skončení štúdia



Podmienky nároku:

- Vznikne od 13. týždňa tehotenstva.

- Len ak žena bola nemocensky poistená najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch.

- Ukončené bude vtedy, keď Soc. poisťovňa začne vyplácať materskú dávku, čo je obvykle 6 týždňov pred očakávaným termínom pôrodu.

Výpočet tehotenskej dávky

- výška má byť 15 % z denného vymeriavacieho základu (hrubej mzdy), resp. z vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby

- minimálne 215,50 eur

- maximálna suma sa bude počítať z hrubej mzdy 2 184 eur

- Výška má byť 15 % z denného vymeriavacieho základu (hrubej mzdy), resp. z vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby

- Minimálne 215,50 eura

- Maximálna suma sa bude počítať z hrubej mzdy 2 184 eur