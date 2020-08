Len pre silné žalúdky: Zistíte, čo títo ľudia robia s mŕtvymi, budete mať dosť

Nezvyčajný rituál. Ak ste z kmeňa Toraja v Indonézii, ani smrť vás nezachráni pred pózovaním na rodinných fotkách. Tento kmeň totiž svojich mŕtvych vykope, očistí, prezlečie, fotí sa s nimi a dokonca im pripaľuje cigarety.

Snímky zachytávajú unikátny rituál zvany „Manene“, ktorý praktizuje indonézsky kmeň Toraja. Je to etnikum žijúce v južnom Sulawesi na hlavnom indonézskom ostrove. Je ich približne milión. Zaujímavý je ich postoj k smrti.

Západná civilizácia sa snaží mŕtvych čo najskôr pochovať pod zem. No tento kmeň to robí úplne inak. Keď niekto náhle zomrie, veľmi často jeho telo, zabalené v deke, ostáva týždne až mesiace s nimi v dome alebo v tongkonane – tradičnej miestnosti pre mŕtvych. Zosnulí bývajú zapájaní do konverzácií, nosia im jedlo či cigarety.

Potom ich pochovajú. No každé 3 až 4 roky ich vykopávajú a čistia. Rituál sa vykonáva počas obdobia zberu okolo júla, augusta až septembra. Často im dávajú nové oblečenie či pripaľujú cigarety, prípadne ich tešia vecami, ktoré mali počas života radi. Tým si uctievajú ich dušu. Kmeň Toraja verí, že smrť je len ďalším krokom na ceste duše vesmírom.