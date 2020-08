Majiteľ predáva dom, aký nemá nikto: Uvidíte ho celý, zostanete v nemom úžase

V tomto dome dieťa do kúta nepošlete. Je totiž celý guľatý! Austrálsky architekt Graham Birchall vymyslel ako súčasť diplomovky guľatý dom. Trvalo mu 10 rokov, kým ho dokončil, a teraz je na predaj. Cenu ale nezverejnil – musíte ju navrhnúť sami!

Tento netradičný dom pôsobí ako zhluk bubliniek a druhý na svete určite nenájdete. Je totiž výsledkom usilovnej práce austrálskeho architekta Grahama Birchalla a jeho svokra Eda Bohla. Začali ho stavať v roku 1983 na Deň otcov a dokončili ho presne o 10 rokov neskôr.

Návrh bol súčasťou diplomovej práce a Graham so svojím svokrom na ňom pracoval počas voľných večerov a víkendov. Sami museli prísť na to, aký materiál bude najlepší na stavbu, či technologický postup, aby sa im sférický strop nezrútil na hlavu. Dom tvorí 11 kopúl, ktoré sú navzájom pospájané, a má tri poschodia. Kopule sú postavené pomocou železobetónu – to bol jediný spôsob, ako vytvoriť dokonalú guľu.

Graham si vytvoril sieť ohnutých železných tyčí, ktoré pospájal dokopy pomocou 350-tisíc plastových sťahovacích pásiek. Túto pavučinu potom obalil v tenkej vrstve cementu. Dom využíva obnoviteľné zdroje a voda, ktorá tečie z kohútikov, zároveň pôsobí ako klimatizácia. Majiteľ v ňom žil 37 rokov a teraz ho predáva. Cenu však v inzeráte budete hľadať márne. Dom dostane ten, kto ponúkne najviac peňazí. Realitní agenti však odhadujú minimálne 7-cifernú sumu.

The Bubble House Otvoriť galériu Kupoly majú okná, ktoré sa zatvárajú ako objektív kamery pri fotení. Zdroj: northfoto