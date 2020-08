Koronavírus zasiahol celú rodinu. Okrem českého zápasníka MMA, Karlosa Vémolu (35), boli pozitívne testované na Covid-19 aj jeho slovenská partnerka Lela Ceterová (30) a ich 9-mesačná dcérka Lili.

Zatiaľ čo priebeh choroby je u českého zápasníka a jeho dcérky sprevádzaný vysokými teplotami, jeho láska Lela má podľa vlastných slov "len bolesť hlavy, hrdla a kašeľ." Viac ako o seba sa však bojí o malú Lili a o to, kto by sa v prípade zhoršenia jej stavu o dcérku staral.Zatiaľ to zvládam bez pomoci," napísala ustarostená Lela.

Na najnovšom zábere, ktorý pridala na sociálnu sieť, je vidno, že choroba na nej zanecháva stopy. Vyčerpanosť a únava sa podpísali na jej ubolenej tvári, ktorá za iných okolností z fotiek vždy žiari.