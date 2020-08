Osudom skúšaný obranca Juraj Valach si opäť oblečie belasý dres: Zlatá ponuka od Slovana!

Vrátil sa do známeho prostredia! Hokejový Slovan sa najnovšie pred novou sezónou posilnil o obrancu Juraja Valacha (31), ktorý už raz v kariére belasý dres obliekal.

A to počas sedemročného pôsobenia klubu v KHL v sezóne 2015/2016. Keďže sa Valach po smrti manželky Simonky († 25) za obrovskej pomoci svojich rodičov stará o zdravotne postihnutého syna Jerguška (4) a dcérku Amálku (4), na ponuku Slovana okamžite prikývol!

Účastník majstrovstiev sveta v roku 2014 a zimnej olympiády 2018 Juraj Valach pôsobil v minulom ročníku v rakúskej EBEL lige v drese Linzu, kde však skončil a v posledných týždňoch riešil svoju hokejovú budúcnosť. Tú už vyriešil, keď sa dohodol na ročnom pôsobení s bratislavským Slovanom a včera už stihol absolvovať aj prvý tréning.

„Zatiaľ som ešte zmluvu nepodpísal, ale sme ústne dohodnutí. Musím povedať, že rokovanie zo strany Slovana bolo veľmi seriózne. Stretli sme sa osobne a som rád, že budem opäť súčasťou tohto klubu, ktorý má vždy len tie najvyššie ambície. Mám už za sebou aj prvý tréning a veľmi rád som opäť po dlhom čase videl v kabíne známe tváre,“ vyjadril sa pre Nový Čas Valach, ktorý vníma ponuku zo Slovana ako zlatú! „Určite áno. Prišla v hodine dvanástej a nebolo nad čím váhať.“

Valach si tak zahrá v slovenskej extralige po dlhých desiatich rokoch, keď v ročníku 2010/2011 pôsobil vo Zvolene. „Priznám sa, že ani neviem, čo mám od súťaže očakávať. Hlavne sa už neviem dočkať ostrých zápasov, pretože som vyše pol roka nehral zápas,“ pokračoval Juraj, ktorý zatiaľ býva v hoteli, ale plánuje si zaobstarať svoje bývanie.

Zatiaľ, čo on bude pôsobiť v Slovane, o jeho deti – dvojičky Jerguška a Amálku, sa v Banskej Bystrici budú starať jeho rodičia. „Bez nich by som hokej hrať nemohol. Samozrejme, že akonáhle budem mať nejaký voľný čas, tak za deťmi dobehnem. Z Bratislavy to nemám ďaleko, takže aj v tomto prípade je pre mňa ponuka zo Slovana zlatá,“ dodal.