Barteková obhájila svoju doktorandskú prácu: Nebyť korony, tak to nedám!

Aspoň niekto chváli koronavírusovú dobu!

Naša úspešná strelkyňa a členka Medzinárodného olympijského výboru Danka Barteková (35) to zdôraznila pár hodín po tom, čo obhájila svoju prácu doktorandského štúdia v odbore medzinárodné vzťahy na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici.

„Konečne! Ten balvan som pred sebou tlačila už od roku 2010...spustila s nadšením v hlase naša strelkyňa i funkcionárka pár hodín po úspešnej obhajobe práce s názvom: Medzinárodný olympijský výbor a športová diplomacia. Veru, od spomínaného roku mala splnené všetky náležitosti, len dokončenie práce meškalo...

„Celé štyri koronavírusové mesiace, keď som nemala žiadne súťaže, ale neboli ani výjazdy, vyplývajúce z funkcie v najvyššom olympijskom orgáne, som denne čítala, hľadala, dávala dohromady všetko tak, aby moja práca na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici v odbore medzinárodné vzťahy obstála,“ pokračovala Danka, ktorá ani nevie, koľko rôznych kníh a publikácií si nanosila domov zo sveta, aby mohla u nás neprepracovanú tému dať na papier.

„Obrovský balvan mi padol zo srdca, to mi verte. Teraz si dožičím krátky oddych, lebo som makala na strelnici i v škole. Verím, že sa situácia nezmení a budem môcť vycestovať do Talianska za trénermi, ale najmä za testovaním noviniek vo svojom výstroji. Ak by som sa tam nedostala, bolo by to zlé aj vzhľadom na Tokio,“ plánuje Danka, ktorú prekvapilo, že budú mať aj promócie. „Niekedy na prelome septembra a októbra. Samozrejme, ak to situácia dovolí,“ dodala.