Mladé olympijské nádeje: Ktorá raz prinesie medailu?

Užili si! Členovia Juniorského olympijského tímu sa začiatkom týždňa spoločne vybláznili na dvojdňovom kempe mladých talentov, ktorý pre nich zorganizoval Slovenský olympijský a športový výbor.

V rámci JOT Games a v duchu hesla „Sme jeden tím“ si v šamorínskom Olympijskom tréningovom centre X-Bionic Sphere zmerali sily nielen navzájom, ale aj so svojimi slávnymi idolmi, ktorí z letných hier už priniesli domov pod Tatry zopár vzácnych kovov. V napínavých súbojoch v plážovom volejbale, fun water pole či na prekážkovej dráhe aquatic ninja pútalo pozornosť aj trio pôvabných nádejí Nikoleta Trníková (18), Viktória Čerňanská (18) a Viktória Forster (18), ktoré sa pre Nový Čas vyznali zo svojich tajných športových snov.

Nikoleta Trníková

Že som nová Martina Moravcová? Ďakujem, je to lichôtka aj záväzok. Mojím cieľom je účasť na letných olympijských hrách a tam, ak nie finále, tak aspoň semifinále.

Ak nie už na tej najbližšej, tak určite už na zimnej olympiáde o šesť rokov by som rada zabojovala o medailové pozície. Dúfam, že sa mi to aj so šťastím podarí.

Viktória Forster

Každý sa snaží urobiť všetko pre zisk najvzácnejšieho kovu na nejakom vrcholnom podujatí. Ani ja nie som výnimkou a tiež snívam o tom, aké by to bolo stáť na pódiu.