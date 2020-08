Útočník Ivan Schranz po prestupe do Jablonca žiari: Prestrieľal sa do repre!

Premiérová pozvánka! Tréner futbalovej reprezentácie Pavel Hapal (51) ju poslal Ivanovi Schranzovi (26).

Útočník FK Jablonec sa ocitol v nominácii na blížiace sa zápasy Ligy národov proti Česku (4. 9.) v Bratislave a Izraelu (7. 9.) v Tel Avive. Pre bratislavského rodáka nebude nedeľňajší zraz v Senci úplnou novinkou. Už má za sebou desať štartov v národnom tíme do 21 rokov.

Účasť medzi našou špičkou ho potešila i prekvapila. „V klube sa čosi šepkalo, že budem v širšom výbere. Nečakal som však, že sa nakoniec dostanem aj do užšieho. Dozvedel som sa to po tréningu. Písali a blahoželali mi priateľka a rodina. Sú to fantastické pocity. Ocitnúť sa v reprezentácii medzi najlepšími hráčmi je snom každého futbalistu. Teším sa a veľmi si cením túto možnosť,“ povedal Schranz pre Nový Čas.

Do Hapalovej pozornosti sa dostal vďaka vydarenej vlaňajšej sezóne ešte v drese Českých Budějovíc a deviatim streleným gólom. „To je jednoznačný dôvod, ktorý ma posunul do reprezentácie,“ tvrdí. V nej pozná aspoň polovicu hráčov, s ktorými sa stretával v bývalej dvadsaťjednotke. Proti Česku sa musí súčasný káder zaobísť bez kvarteta Hamšík, Dúbravka, Rusnák, Greguš.

„Sú to skvelí hráči. Bolo by to oslabenie pre každé mužstvo. Sedel som na poslednom dueli Ligy národov Česko – Slovensko v Prahe. Pamätám si na skvelú atmosféru. Tá bude, žiaľ, v Bratislave chýbať, keďže sa hrá bez divákov. Nebude nás mať kto hnať dopredu. V týchto derby súbojoch bývajú šance väčšinou 50:50.“

Schranz pozná český futbal. Krátko pôsobil v pražskej Sparte a dve sezóny aj v Dukle. Minulý mesiac prestúpil z Českých Budějovíc do Jablonca, s ktorým si zahrá v 2. predkole Európskej ligy.

„Práve vízia zahrať si v pohárovej Európe ma hnala vpred. Chcel som sa posunúť ďalej. Jablonec mal o mňa záujem už na jar, tak sme sa dohodli. V Česku je to klub hneď za veľkou trojkou Slavia, Plzeň, Sparta. Ligu sme odštartovali víťazstvom proti Pardubiciam. Zatiaľ som spokojný,“ dodal Schranz.

Ivan Schranz (26)

vyrastal v Interi a vo Venglošovej akadémii

ligový debut si odkrútil v Petržalke

päť sezón strávil v Spartaku Trnava

po Dukle Praha si odskočil do Limassolu

v Č. Budějoviciach odohral 30 duelov a dal 9 gólov