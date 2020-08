Nešťastie v zábavnom parku: Prevrátil sa skákací hrad, najhoršie skončil 3-ročný chlapček

V zábavnom Fajnparku pri Chlumci nad Cidlinou na Hradecku sa v stredu popoludní prevrátil skákací hrad. Zranilo sa šesť detí vo veku od troch do 17 rokov. Jedno do nemocnice previezol vrtuľník. ČTK to povedala hovorkyňa hasičov Martina Götzová.

V Českej republike fúka veľmi silný vietor. Hasiči od rána zasahovali pri stovkách udalostiach spôsobených víchricou. Najviac prípadov je v Stredočeskom, Plzenskom, Ústeckom a práve v Královohradeckom kraji. Najvážnejšie bol zranený trojročný chlapec, ktorý utrpel ťažké poranenia hlavy, povedal ČTK lekársky námestník Zdravotníckej záchrannej služby Královéhradeckého kraja Anatolij Truhlář. Do hradeckej fakultnej nemocnice dieťa previezol vrtuľník. Vo fakultnej nemocnici skončili aj ostatné zranené deti, u ktorých väčšinou išlo o ľahké alebo stredne ťažké zranenia, napríklad zlomeniny či odreniny. "Žiadny pacient nie je v priamom ohrození života," povedal Truhlář. Okrem vrtuľníka záchranári k udalosti vyslali šesť posádok. Hasiči mali nehodu v zábavnom parku hlásenú o 12:38. "Šesť detí si do starostlivosti prevzali zdravotnícki záchranári, jedno bolo prevezené do nemocnice vrtuľníkom," povedala hovorkyňa. Štyri jednotky hasičov podľa nej miesto udalosti následne zabezpečili, odovzdali polícii a pred 14:00 sa vrátili na základne. Polícia do zábavného parku vyslala niekoľko hliadok a miesto udalosti si prevzala. "Zisťujeme príčiny a okolnosti udalosti a zisťujeme aj mieru prípadného porušenia osôb," povedala ČTK hovorkyňa polície Magdaléna Vlčková. Fajnpark podľa svojej webovej prezentácie zaberá plochu 11 hektárov a ponúka viac ako 40 rôznych atrakcií. Napríklad skákacie atrakcie, simulácie chôdze po Mesiaci, kráľovstvo obrieho hmyzu, dinosaurí park, sopečnú šmykľavku, vodné delá.