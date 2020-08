Protesty fanúšikov po ohlásení Messiho odchodu: Všetko je vina vedenia!

Žiadosť futbalistu Lionela Messiho (33) o odchod z Barcelony vyvolala v katalánskom meste protesty fanúšikov proti vedeniu klubu.

Španielske médiá medzitým informovali o tom, že hviezdny Argentínčan už hovoril o možnom prestupe s trénerom Manchestru City a bývalým koučom Kataláncov Pepom Guardiolom.

Tridsaťtriročný Messi strávil v Barcelone celú doterajšiu kariéru, ale v utorok požiadal vedenie klubu, aby mu umožnilo okamžite odísť. Šesťnásobný víťaz Zlatej lopty tak urobil po sezóne, v ktorej katalánsky celok prvýkrát od roku 2008 nezískal jedinú trofej a s Ligou majstrov sa rozlúčil štvrťfinálovým debaklom 2: 8 s Bayernom Mníchov.

Alguns aficionats del Barça demanen la dimissió de Bartomeu davant les oficines del club després de saber-se que Messi ha comunicat que vol marxar.

Po hanebnej porážke odvolaného trénera Quiqueho Setiéna nahradil Ronald Koeman, ktorý okrem iného dostal za úlohu prebudovanie tímu. A podľa niektorých španielskych médií si hneď v úvode znepriatelil Messiho, keď mal jeho dobrému priateľovi a kolegovi z útoku Luisovi Suárezovi oznámiť, že ho v tíme nechce.

Messi, ktorý má ešte na rok zmluvu, mal s vedením klubu už dlhší čas nezhody. Okrem iného aj kvôli tomu, ako sa Barcelona postavila ku zníženiu hráčskych platov počas pandémie koronavírusu. Fanúšikovia preto po utorkovej správe rýchlo našli vinníka a pri protestoch sa dožadovali okamžitého odstúpenia predsedu Josepa Máriu Bartomeua, ktorý tak urobil v stredu. Lionel Messi definitívne skončil v Barcelone! Máme voľný dres s desiatkou, vtipkujú v Sampdorii

"Je to škandál, myslel som, že niečo také sa nemôže stať," povedal agentúre Reuters jeden z protestujúcich fanúšikov štyridsaťročný Oriol. "Porážky k športu patria, ale Messiho odchod neprežijem. Budem ho brániť až do smrti. On za nič nemôže, všetko je vina vedenia," dodal. Bartomeu kvôli Messiho žiadosti zvolal mimoriadne rokovanie riaditeľov a španielsky denník Sport označil Messiho žiadosť o odchod za začiatok totálnej vojny.

Ďalšie médiá sa pozastavili nad tým, že argentínsky reprezentant poslal žiadosť o ukončení zmluvy faxom a hneď prišli s možnými záujemcami. Medzi najvážnejších uchádzačov o Messiho údajne patrí Manchester City, ktorý vedie bývalý kouč Barcelony Guardiola. Pod jeho vedením argentínsky reprezentant vyhral s katalánskym klubom dvakrát Ligu majstrov a trikrát španielsku najvyššiu súťaž. Celkovo má Messi s Barcelonou na konte desať titulov a štyri triumfy v Lige majstrov.

Podľa denníka The Athletic už dokonca Messi s Guardiolom možný angažmán v Manchestri City preberal.Výstupná klauzulá vo výške 700 miliónov eur je totiž aj na bohatý klub príliš. Ďalšími adresami, kam by mohol Messi údajne zamieriť, sú Manchester United, Paríž St. Germain alebo Inter Miláno.povedal bývalý majiteľ talianskeho klubu Massimo Moratti.