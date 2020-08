Zomrel najstarší hokejista na svete († 99): Mark Sertich odohral svoj posledný zápas ako 96-ročný!

V utorok v Minnesote zomrel najstarší hokejista na svete. Mark Sertich, ktorý je zapísaný aj v Guinnessovej knihe rekordov, mal 99 rokov a nedávno sa zotavoval z mŕtvice.

Sertich je držiteľom rekordu pre najstaršieho hráča, ktorý hral na hokejovom turnaji.Na jar sa chystal aktualizovať svoj vlastný rekord na ďalšom turnaji v Kalifornii, ale ten sa neuskutočnil pre pandémiu koronavírusu. Naposledy hral Sertich hokej v júli tesne predtým, ako v Minnesote zatvorili všetky športové zariadenia. "Zostal silný až do samého konca a to urobilo každého šťastným. Sám nechcel, aby to bolo inak," citoval portál minneapolisstartribune.com jedného zo Sertichových priateľov.uviedla Sertichova dcéra Cynthia Floodová.