Hygienici o potvrdených prípadoch z utorka: Pribudlo nové ohnisko nákazy

Potvrdené prípady z utorka sú väčšinou aktívne dohľadané kontakty potvrdených prípadov zo známych, podchytených ohnísk nákazy ochorenia COVID-19.

Na sociálnej sieti to uviedol Úrad verejného zdravotníctva. Hygienici zaznamenali aj importy zo zahraničia. Sporadicky sa vyskytli prípady bez epidemiologickej súvislosti so známymi prípadmi, v týchto prípadoch pokračuje epidemiologické vyšetrovanie. Početnejší výskyt ochorení vo svojej územnej pôsobnosti evidujú za utorok regionálne úrady verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave, Košiciach, Michalovciach, Nitre, Trenčíne a Spišskej Novej Vsi.

V rámci Bratislavského kraja ide o aktívne dohľadané kontakty už potvrdených prípadov, importy zo zahraničia, aj sporadické výskyty bez epidemiologickej súvislosti. V okrese Košice ide zväčša importy zo zahraničia. Ochorenie COVID-19 potvrdili hygienici aj u kontaktov pozitívnych osôb z podchytených ohnísk nákazy. Prípady potvrdené v okrese Michalovce sú najmä úzke kontakty infikovanej osoby. V jednom prípade sa ešte uskutočňuje epidemiologické vyšetrovanie. Nové potvrdené prípady, ktoré zaevidoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Nitre, pochádzali z dvoch monitorovaných a podchytených ohnísk, išlo o aktívne dohľadané kontakty. V jednom prípade stále pokračuje epidemiologické vyšetrovanie.

Prípady v okrese Trenčín sú aktívne dohľadané kontakty z monitorovaných ohnísk nákazy a importy zo zahraničia. RÚVZ so sídlom v Trenčíne zaznamenal aj nové ohnisko ochorenia COVID-19, pričom nariadil kontaktom potvrdeného prípadu izoláciu, zabezpečil testovanie a naďalej pokračuje v dohľadávaní kontaktov a zabezpečovaní protiepidemických opatrení. Všetky novo potvrdené prípady v okrese Spišská Nová Ves sú dohľadané kontakty osôb z monitorovaného ohniska nákazy.