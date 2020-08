Thiaga Silvu delili od smrti dva týždne: Život mu zachránila manželka s mamou

Je veľkým srdciarom a pre futbal sa dokáže zapáliť tak, ako nikto iný. No všetko mohlo byť inka. Thiago Silva (35) už nemusel byť medzi živými.

Thiago bol v roku 2005 hráčom Dinama Moskva. Ako sám hráč psomína, mesto bolo strašné, podobne tak aj ukrutná zima. Pred pôsobením v tomto klubetejto choroby. Tá mala byť odhalená počas vstupnej zdravotnej prehliadky. Lekári sa čudovali, že Thiago sa veľmi rýchlo unavý, taktiež sa nadmerne potil.a podľa slov doktorov, ak by prišiel o dva týždne neskôr, smrť by ho pravdepodobne neminula. Denne dostával štyri injekcie a pätnásť až dvadsať tabletiek. No ani to nepomáhalo.V praxi by to znamenalo, že Silva by už nemohol byť profesionálnym futbalistom a jeho nádejná kariéra by zanikla.a nakoniec k zákroku nikdy nedošlo. Thiago sa z choroby nakoniec dostal. Rusko opustil v roku 2006, kedy sa vrátil do rodnej Brazílie. Na pôsobenie v Rusku Thiago určite nespomína v dobrom.Ligy majstrov si po nevydarenom zápase, keď PSG podľahlo Bayernu Mníchov tesne 1:0,. S klubom sa dohodol na dvojročnom kontrakte. Za rok si príde na 6 miliónov libier.