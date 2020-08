V ôsmich rokoch sa upísal tancu, dnes je to už 14 rokov, čo on sám vychováva nových tanečníkov. Peter Modrovský, známy zo šou Let's Dance, má na konte množstvo tanečných úspechov. Za jeden z najväčších však bezpochyby považuje svoju tanečnú školu Dansovia, do ktorej sa mu hrnú nielen deti, ale aj mnohí dospelí. Parket tu drali dokonca aj mnohé známe osobnosti. Niekoľko rokov však Modrovského tanečnú školu využíva aj skupinka Božské telá. Neuveríte, akým dámam toto označenie patrí.