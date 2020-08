Dcéru Slováčka a Patrasovej boj s rakovinou prsníka zmáha: Niekedy celé dni preplačem

Snaží sa pôsobiť pozitívne, no aj ona má čierne dni. Anička Slováčková, česká speváčka a herečka, zápasí s rakovinou prsníka.

Cez víkend oslávila 25. narodeniny, narozdiel od mnohých rovesníčok má úplne iné starosti ako riešiť, kde ich čo najdivokejšie oslávi. Ako si Blesk.cz všimol, Anička pri tejto príležitosti ukázala svojim priaznivcom aj smutnejšiu tvár, hoci na sociálnych sieťach často pôsobí, že boj so zákernou chorobou zvláda s úsmevom.

,,No, musím povedať, že by mi rok späť nikdy nenapadlo, ako rapídne sa mi ten rok života zmenil. Koľko mi toho dal a ako medzi to patrí aj pocit, že ten 24. rok života, keď som snáď mala ešte právo na to, byť tak trochu dieťa alebo aspoň mladá slečna, som zo dňa na deň dospela a miestami si pripadala, ako zodpovedná päťdesiatnička,“ napísala oslávenkyňa.

,,Tento rok mi dal sebapoznanie, popostrčil ma na dlhej ceste sebalásky. Ukázal, ako je moje plánovanie si vecí na niekoľko rokov dopredu naivné, pretože sa môže každú sekundu náš život zmeniť ako lusknutím prstov, a tak by sme naozaj mali počúvnuť toľko omieľanú vetu ,Ži každý deň tak, ako by bol ten posledný´,“ vypísala sa z pocitov dcéra hudobníka Felixa Slováčka a herečky Dagmar Patrasovej.

,,Nič netrvá večne a ako odíde to zlé, musí niekdy odísť aj to dobré. Len aj tie ťažké zmeny musíme vítať ako ďalšiu cestu rastu. Nenechajte sa zmiasť. Možno zniem silne, ale vo vnútri som miestami veľmi rozbitá a dokážem preplakať celé hodiny aj dni. Len sa chcem naučiť nájsť aj v tých najčiernejších myšlienkach cestu, silu, nádej,“ napísala Anička.

Mladej umelkyni našli nádor v prsníku v októbri 2019. Najprv hlásala, že sa pokúsi vyliečiť prácou a svoje aktivity neobmedzila, neskôr priznala, že to možno bola chyba. Herečka a speváčka má za sebou operáciu, chemoterapiu aj ožarovanie. Na Instagrame Aničku sleduje 128-tisíc ľudí.