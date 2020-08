Bol to len falošný poplach? V Bore opätovné testy koronavírus vylúčili

Nemecký cyklistický tím Bora-Hansgrohe kvôli domnelo pozitívnemu testu nemenovaného jazdca na koronavírus zrušil účasť v utorkovom závode WorldTour Bretagne Classic, kontrolné odbery ale nákazu nepotvrdili.

Podľa vedenia stajne sa zrejme jednalo o falošný poplach. Ani jeden zo siedmich cyklistov zo zostavy pre jednodňové preteky vo Francúzsku nie je v nominácii na Tour de France, ktoré sa začne v sobotu.

"Ten jazdec bol počas dňa znovu testovaný a vyšiel negatívne. Tiež všetci ostatní cyklisti a spolupracovníci boli okamžite skontrolovaní a všetky výsledky boli negatívne. Dá sa teda predpokladať, že predtým išlo o falošne pozitívne výsledky testu," uviedol tím vo vyhlásení.

Šéf stajne Ralph Denk by preto uvítal zmenu testovacích procedúr. "Je známe, že tieto PCR testy majú isté percento chybovosti a môžu teda vykazovať falošne pozitívne výsledky. To by nebol taký problém, ak by bolo možné prípadný pozitívny nález okamžite preskúšať," uviedol s tým, že u dopingových testov sú práve z týchto dôvodov analýzy vzorky A a B.

Možnú nákazu vedenie stajne zistilo dnes ráno a okamžite zareagovalo odhlásením tímu. Všetci jeho členovia, ktorí boli v priamom kontakte s jazdcom, išli do izolácie. Podozrivý cyklista bol asymptomatický.