Koniec zákazu letov z rizikových krajín: Do Bratislavy budete môcť priletieť aj odtiaľto

Ústredný krízový štáb v utorok rozhodol o konci zákazu civilných letov, ktorý začne platiť od 7. septembra.

Po tomto termíne tak budú môcť priletieť na letisko v Bratislave aj lety z Ruska, Ukrajiny, Severného Macedónska, Spojených arabských emirátov či Srbska. Informovala o tom hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika Veronika Ševčíková.

Lety, ktoré boli v letových poriadkoch dopravcov aj pred koronakrízou, a ktoré boli doposiaľ stále zakázané, tak budú umožnené. Dopravca Wizz Air má naplánované lety z Bratislavy do Kyjeva-Žuljany, Ľvova, Skopje, do Odesy, Petrohradu a Sofie. Pobeda má v pláne lety do Moskvy, dopravca flydubai do Dubaja a Ryanair do destinácií Kyjev-Boryspiľ a Niš v Srbsku.

Ševčíková priblížila, že podľa rezortov dopravy a vnútra by mali byť dodržané určité pravidlá. Zahŕňajú vyplnenie elektronického dotazníka cez webový portál, ktorý rezort aktuálne pripravuje, najneskôr 24 hodín pred príletom na Slovensko. Po prílete z rizikovej krajiny sa zároveň cestujúci bude musieť preukázať negatívnym testom na nový koronavírus a ísť do karantény.

Ústredný krízový štáb v utorok schválil plošné uvoľnenie letov, o ktoré žiadalo Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR. Toto uvoľnenie začne platiť od 7. septembra 00.01 h za dodržania prísnych protiepidemických opatrení, ktoré určí Úrad verejného zdravotníctva SR. Zákaz sa týkal krajín, ktoré boli označené ako rizikové z hľadiska šírenia COVID-19.