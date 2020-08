Táňa Pauhofová je na roztrhanie. Nakrúca jeden film za druhým a ešte tento rok ju diváci budú môcť vidieť v troch snímkach.

Po boku hereckých kolegov Miroslava Krobota, Zuzany Krónerovej a Oldřicha Kaisera si zahrala v komédii Muž so zajačími ušami, v ktorom stvárňuje dcéru spisovateľa Jozefa. "Simona je taká zmätená tridsiatnička v kríze, ktorá hľadá, čo bude so sebou robiť", hovorí o svojej postave Táňa, ktorú film zaujal najmä svojou poetikou.

Muž so zajačími ušami je komédiou o spisovateľovi, ktorý jedného dňa získa nečakaný dar. Podobne ako alterego z jeho poviedky počuje nielen to, čo ľudia hovoria, ale aj to, o čom premýšľajú. Pochopí, že si o sebe vytvoril falošnú predstavu a jeho rodina, priatelia a známi ho vnímajú úplne inak – ako samoľúbeho egoistu. Rozhodne sa to zmeniť.

Na svojm živote však Pauhofová nič meniť nechce. Svoju prácu a filmovanie totiž miluje: "Film je taká kúzelnícka hra. Je to mágia. Naučila som sa to ako dieťa - dotknúť sa tej mágie - a baví ma to doteraz," tvrdí herečka a prezrádza aj to, čo na filmovaní neznáša: "Nemám rada čakanie, zimu a milostné scény. A niekedy neobľubujem jedlo, ale pri tomto nakrúcaní bolo super."

Ak teda hovoríme o Mužovi so zajačími ušami, ona sama pri nakrúcaní tohto filmu zajačie úmysly určite nemala. A vie presne, prečo by mal ísť divák na film Muž so zajačími ušami do kina: "Myslím, že dôvodov, prečo ísť na tento film, by mohlo byť niekoľko. Prvý je ten, že je to film Martina Šulíka s krásnym posolstvom a výbornými hercami v hlavných úlohách. Je to československý film, tie potrebujeme podporiť a radi podporujeme. A myslím si, že by mohol diváka pohladiť a obohatiť."