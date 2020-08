Z prázdnych tribún si ťažkú hlavu nerobí: Guľa vraví o výhode

Tréner futbalistov Plzne Adrián Guľa verí, že absencia divákov pri stredajšom zápase druhého predkola Ligy majstrov v Alkmaare bude pre hosťujúci tím výhodou.

Podľa slovenského kouča je Viktoria dobre pripravená a odhodlaná v Holandsku uspieť.

V rámci prevencie proti šíreniu koronavírusu nebudú na štadióne fanúšikovia. Kvalifikácia európskych pohárov sa tento rok odohrá na jeden víťazný zápas s výnimkou záverečného štvrtého predkola Ligy majstrov.

"V týchto dňoch je realitou hrať bez divákov. Keď na štadióne nebudú, môže to byť mikrovýhoda aj pre hosťujúci tím, ale pravda leží na ihrisku. Verím, že to bude pre nás výhoda, že hráme síce vonku, ale bez fanúšikov. Preto verím, že budeme veľmi kvalitne pripravení, "povedal Guľa na tlačovej konferencii.

Alkmaar v minulej sezóne skončil v holandskej lige len o skóre za víťazným Ajaxom Amsterdam. Podľa niekdajšieho záložníka má AZ silné individuality a moderný herný prejav. "Ukázali sme si jeho silné stránky, ale aj veci, ktoré chceme využiť, čiže nejaké slabiny a dvierka, ktoré sa tam budú otvárať. Je to typický holandský tím, ktorý hrá s vysoko postavenou obranou na riziko, majú dostatočne kvalitný presink," konštatoval guľa.

"Preferujú hru cez krídelných hráčov. Potrebujeme, aby si chlapci naštudovali varianty ich útočenia a vedeli, odkiaľ padá najviac finálnych prihrávok a zakončenie. V ich preferovanom štýle sú aj priestory, ktoré by sme chceli využiť, aby sme boli nebezpeční a úspešní," pridal bývalý kouč Žiliny alebo slovenskej reprezentácie do 21 rokov.

S Viktóriou, ktorú vedie od vlaňajšieho decembra, si odbije premiéru v európskych pohároch. "Každý zápas na lavičke Plzne je pre mňa veľký. Nehovorím, že je úplne rovnaký pocit, keď idete hrať zápas vonku a pod hlavičkou kvalifikácia Champions League. Ale hlava prirodzene pracuje na maximum," uviedol Guľa.

Ak Plzeň postúpi do ďalšej fázy, zaistí si minimálne účasť v základnej skupine Európskej ligy. "Teším sa, ako teraz spoločne chytíme opraty a budeme dlhodobo potvrdzovať, že v takýchto zápasoch chceme víťaziť. Verím, že prichádza ten správny čas. Na druhej strane náš proces je o tom, že sa učíte zo zápasov, kedy vám to nevyjde. Verím , že sa učíme rýchlo a potvrdíme to aj v najbližšom zápase, "povedal kouč.